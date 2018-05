Huila visita a Patriotas por un resultado en cuartos de final de Liga

Atlético Huila está listo para visitar este sábado a Patriotas Boyacá, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga I-2018. La primera llave de la fase final iniciará a las 6 de la tarde en el estadio La Independencia, de Tunja.

Goza de muy buena salud el cuadro huilense, que tendrá a disposición del técnico Néstor Craviotto toda su plantilla para el compromiso, incluido el volante Michael Ordoñez, quien superó una fatiga muscular y será de la partida.



“Muy contento de poder regresar en estas instancias del campeonato. Con algo de tensión, por lo que nos estamos jugando, pero conscientes de la necesidad de plantear un buen partido en una plaza difícil y frente a un rival que al igual que nosotros ha hecho muy bien las cosas. El ‘todos contra todos’ ya quedó atrás y ahora sabemos que en esta fase todo en tan corto que no podemos espabilar. El que no esté concentrado se queda en la mitad del camino y nosotros queremos seguir en la fiesta lo más lejos posible” argumentó el volante Ordoñez.



Una sola consiga tiene el equipo del argentino Craviotto: retomar la senda del triunfo después de las derrotas en el cierre del campeonato frente a Jaguares y Chicó.



“No es como algunos creen que nosotros nos relajamos porque ya estábamos clasificados. Simplemente son cosas del fútbol. Nadie va a querer perder en su casa y mucho menos después de la gran campaña que hemos cumplido. Lo que si tenemos claro es que esto arranca de ceros y que este sábado vamos a entregarlo todo para tratar de sumar los tres puntos y brindarle una alegría a nuestra afición. Sabemos de las condiciones del rival, pero esta es una llave muy corta y no nos podemos equivocar”, sostuvo el volante Edward López, grata revelación del presente campeonato.



A parte de Ordoñez, el cuerpo técnico dispondrá de su lateral derecho titular, Elvis Perlaza, quien pagó fecha de suspensión y de nuevo se convertirá en la salida constante del equipo bambuquero.



Alineación probable



Atlético Huila: Geovanni Banguera; Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura, Carlos Andrés Ramírez; Ronaldo Tavera, Michael Ordoñez; Franco Boló, Máyer Candelo, Edward López; y Omar Duarte.

D.T.: Néstor Craviotto.



Árbitro: Bismark Santiago (Atlántico).



Estadio: La Independencia (Tunja).



Hora: 6:00 p.m.



TV: RCN.



José Diego Cardoza Sánchez

Para EL TIEMPO

Neiva