Huila no quiere ceder terreno en casa: recibe a un Pasto soñador

Atlético Huila recibirá a Deportivo Pasto en la fecha 16 de la Liga I-2018. El juego dará inicio a las 4:00 p.m. en el estadio Guillermo Plazas Alcid, de Neiva.

Con la intención de seguir en el grupo de los ocho, el argentino Nestor Craviotto, que ha mostrado un equipo sólido en casa, deberá apuntarle a una victoria frente a los dirigidos por el profesor Flabio Torres.



El retorno del volante Ronaldo Tavera, quien ya pagó la fecha suspensión sería la novedad más importante en los locales, aunque no se descarta la aparición desde el inicio del cartagenero Jorge Ramos, de buen juego en los minutos finales en la victoria a domicilio frente al Bucaramanga.

El cuerpo técnico no podrá disponer aun del delantero y goleador Omar Duarte, a quien la Comisión disciplinaria de Dimayor le impuso dos fechas de suspensión.



Pasto, por otra victoria…



Reconfortados por el triunfo contra Envigado, y superado el momento difícil vivido por los actos de indisciplina, el conjunto de Flabio Torres buscará otra victoria que lo mantenga en la pelea por clasificar y de alejarse de la zona del descenso.



El director técnico del Deportivo Pasto ha tenido fuertes cuestionamientos frente a la alineación de los jugadores comprometidos en actos de indisciplina, pero su respuesta ha sido contundente al manifestar que a él no le corresponde tomar las medidas de separación total, ya que esto es competencia del comité ejecutivo, mientras eso no suceda y sigan en el proceso de entrenamiento, serán tenidos en cuenta para afrontar el resto del campeonato.



Para afrontar al Atlético Huila, el onceno del sur de Colombia podría jugar con los mismos que lograron el triunfo contra Envigado (2-0), con un punto de confianza para Víctor Cabezas, quien reemplazó a Ernesto Hernández, ausente por una semana más mientras logra su recuperación total del problema muscular en sus gemelos.



Alineaciones probables:



Huila: Geovanni Banguera; Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura, Carlos Ramírez; Ronaldo Tavera, José David Leudo, Michael Ordoñez; Mayer Candelo; Jorge Ramos y Edward López.



Deportivo Pasto: Víctor Cabezas; Gilberto García, Jonathan Lopera, José Julián de la Cuesta, Mauricio Casierra; Darío Rodríguez, Dhawilin Leudo, Julián Guillermo, Michael Ortega; Gastón Cellerino y Edinson Toloza.



Hora: 4:00 p.m.



T.V.: Win Sports



José Diego Cardoza Sánchez

Deporte El Tiempo Neiva



Ramiro Rosero Arteaga

Deporte El Tiempo