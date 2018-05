Cerrada la primera semifinal de Liga: Huila y Nacional empataron 0-0

Atlético Huila y Atlético Nacional empataron este martes 0-0 en el primer juego de la semifinal de la Liga I-2018. El compromiso, que se disputó en El Campín de Bogotá, quedó en deuda con el espectáculo, fue por momentos soso y no cumplió con los expectativas, especialmente entre los miles de aficionados del verde antioqueño que asistieron en masa al escenario capitalino.

Fue el Huila, que hizo de local en Bogotá para hacer una buena taquilla, el que salió con la iniciativa de buscar el arco contrario; probó con Edwar López, apenas comenzando el juego, pero un defensa amortiguó el remate y quedó en manos de Fernando Monetti. El cuadro opita no disminuyó su ritmo, pero fue perdiendo tenencia y no pudo generar fútbol de ataque.



Rápidamente Nacional cambió las condiciones y empezó a atacar abriendo las bandas, especialmente por derecha, izquierda de la defensa huilense. Los opitas resistieron en el mediocampo; también la defensa fue recia para contener los intentos del verdolaga, y Geovanni Banguera tuvo intervenciones importantes para mantener el cero en su arco.



El compromiso no tuvo fluidez, a pesar de que Nacional administró las acciones y estuvo más cerca de anotar. El compromiso tuvo en sus minutos finales una jugada polémica, en la que Aldo Ramírez reclamó penalti, pero quedaron dudas en la intención de Andrés Felipe Correa de haber querido hacer falta dentro del área huilense.



La serie quedó abierta para definirse el próximo sábado 2 de junio, a las 6 de la tarde en el Atanasio Girardot. Nacional parte como favorito, pero el Huila no se ha entregado y luchará por el cupo a la gran final.



Síntesis



Atlético Huila 0-0 Atlético Nacional



Huila: Geovanni Banguera (6); Elvis Perlaza (5), Andrés Correa (6), Eddie Segura (6), Carlos Ramírez (4); Juan David Rodríguez (5), Ronaldo Tavera (6), Michael Ordóñez (5); Jorge Ramos (5), Ómar Duarte (4), y Edwar López (4).

Cambios: Diego Gómez por López (32 ST), Máyer Candelo por Rodríguez (37 ST) y Manuel Isaza por Duarte (44 ST).

D.T.: Néstor Craviotto.



Nacional: Fernando Monetti (6); Helibelton Palacios (6), Diego Braghieri (6), Alexis Henríquez (5), Christian Mafla (6); Jorman Campuzano (6), Reinaldo Lenis (4), Gonzalo Castellani (6), Macnelly Torres (5), Jeison Lucumí (6); y Dayro Moreno (5).

Cambios: Vladimir Hernández por Lucumí (18 ST), Aldo Ramírez por Castellani (27 ST) y Gustavo Torres por Lenis (41 ST).

D.T.: Jorge Almirón.



Goles: no hubo.



Partido: malo.



Amonestados: Correa (Huila), Henríquez, Castellani (Nacional).



Expulsados: no hubo.



Figura: Andrés Correa (6).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 20.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Alexánder Ospina (7).