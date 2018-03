Huila vs. América: 3 puntos para diferentes objetivos y necesidades

Atlético Huila y América de Cali protagonizarán este sábado un duelo atractivo en la fecha 12 de la Liga I-2018. Ambos equipos necesitan los 3 puntos, pero con objetivos y necesidades muy distintas. El partido en el estadio Plazas Alcid, de Neiva, iniciará a las 6 de la tarde y se verá por RCN TV.

Huila, que viene de perder como visitante contra Nacional, sueña con mantener su rendimiento perfecto de local -4 jugados y 4 ganados- para mantenerse entre los ocho primeros puestos de la tabla de posiciones.



“Todos sabemos y conocemos lo que es América. Es uno de los grandes de Colombia y lo vamos a enfrentar con la seriedad del caso. Tal vez su presente no sea el mejor, pero a los clubes grandes como este hay que respetarlos jugándole bien y a eso le vamos a apostar. Claro que nosotros tenemos una sola consigna y es la de seguir haciendo respetar nuestra casa, solo así será posible alcanzar el primer objetivo, que es jugar los cuartos de final del campeonato”, destacó el técnico Néstor Craviotto.



Para el juego de este sábado en el Plazas Alcid, el Huila volvería a utilizar dos hombres en punta, buscando con ello generar mayor volumen de ataque. Los encargados de ese trabajo serian Omar Duarte, su goleador con cuatro anotaciones, y el cartagenero Jorge Ramos. Tampoco está garantizado que Máyer Cándelo sea inicialista, aunque sí estará en el grupo de convocados.



Para el lateral derecho Elvis Perlaza, uno de los de mayor rendimiento en lo corrido del presente campeonato, América siempre será complicado: “América siempre será un grande, sin importar como esté. Tiene jugadores de jerarquía y debemos jugarle muy serio, pero sobre todo estar concentrados los 90 minutos. Queremos entregarle una satisfacción más a nuestra afición y a nuestras familias. No nos podemos desviar de nuestro objetivo, que es sumar la mayor cantidad de puntos para alejarnos del descenso y aspirar a un cupo entre los ocho”.



América sigue luchando para enderezar su rumbo



El equipo escarlata llegará al partido en Neiva muy golpeado, pues volvió a perder -0-1 contra Envigado- a pesar de que se fue Jorge da Silva de la dirección técnica. La crisis que viene arrastrando el América, la está viviendo en carne propio Carlos Fernando Asprilla, el entrenador encargado.



“Vamos a continuar trabajando, estos son jugadores de gran calidad y ellos nos pueden sacar adelante. El partido del sábado será de gran ayuda para poder recuperar la confianza y volver al triunfo de una vez por todas”, manifestó Asprilla, quien trabaja en categorías menores y fue llamado para sostener el mal momento que se vive al interior de la institución.



El conjunto escarlata no tendría mayores novedades dentro del equipo que enfrentaría al Huila.



Alineaciones probables



Atlético Huila: Geovanni Banguera; Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura, Carlos Andrés Ramírez; Diego Gómez, Ronaldo Tavera, Michael Ordoñez, Eduard López; Jorge Ramos y Omar Duarte.

D.T.: Néstor Craviotto.



América de Cali: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Kevin Rivas, Eder Castañeda, Iván Vélez; Elkin Blanco, Avimiled Rivas, Carlos Lizarazo, Cristian Dájome; Cristian Martínez Borja y Kevin Viveros.

D.T.: Carlos Fernando Asprilla (e).



José Diego Cardoza

Para EL TIEMPO

Neiva



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @BernardiFutbol