Huila, en casa, va por tiquete a semifinal de Liga contra Patriotas

Motivados por el valioso punto que consiguieron a domicilio en el partido de ida, pero conscientes que cada compromiso es una historia distinta, el grupo de jugadores del cuadro opita ha trabajado esta semana en potenciar sus fortalezas, pero también ha analizado las flaquezas del rival.

Saben los dirigidos por el argentino Craviotto que al frente tendrán un equipo que también intentará su paso a la siguiente fase y para ello expondrá todas sus condiciones futbolísticas en el gramado del Plazas Alcid de la mano de Iván Rivas su principal referente.



Desde las 8:00 de la noche de este sábado veremos dos equipos equilibrados en sus campañas y así lo muestran los números alcanzados en lo corrido de este campeonato, sin embargo en lo que pareciera una ventaja para el local, su principal fortaleza la ha cimentado haciendo respetar su casa, mientras que Patriotas evidencia en las estadísticas que no es un buen visitante.



En concepto del experimentado volante Mayer Candelo, el secreto para clarificar el partido estará en la tranquilidad y en la inteligencia con la que se enfrente el partido. “No nos podemos dejar llevar de las emociones. Eso sí debemos confiar en nuestras condiciones y ser muy ordenados, porque sabemos que el al frente hay un equipo que nos puede hacer daño si nos descuidamos. Hay noventa minutos para buscar la victoria y no nos podemos desesperar. Hay que saber hacer las cosas y hay que tomar las mejores decisiones en el desarrollo del partido” sostuvo el jugador vallecaucano que se ha convertido en el conductor del cuadro huilense en esta gran campaña.



El técnico argentino Néstor Craviotto le seguirá apostando a su módulo de cuatro hombres en el fondo, dos recuperadores, una línea de tres en zona creativa y un punta que es el goleador Omar Duarte. Poco hay por cambiar en esta instancia final del campeonato y su mayor fortaleza está ahí, en la continuidad que ha logrado darle a su equipo titular.



El central pereirano Eddie Segura ficha clave en la titular del cuadro opita, sueña con darle una alegría más a los huilenses. ”Estamos en una instancia bonita. Nosotros queremos pasar, pero sabemos que ellos piensan en lo mismo. No será un partido fácil y eso es lo primero que debemos tener en cuenta para que no haya sorpresas. El fútbol no es fácil y por eso debemos entender que hay que estar concentrados todo el partido, sin desesperos, sabiendo que hay noventa minutos para trabajarlo. Ojalá lo trabajado durante la semana lo podamos plasmar este sábado y darle una alegría más a nuestras familias” desatacó del jugador risaraldense.



Posible formación:

Geovanni Banguera, Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Edie Segura, Carlos Andrés Ramírez; Ronaldo Tavera, Michael Ordoñez; Diego Gómez, Mayer Candelo, Eduard Lopez y Omar Duarte.



José Diego Cardoza Sánchez

Deportes El Tiempo Neiva

@jdiegodeportes