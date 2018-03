'Siempre hay un pequeño error que nos cuesta puntos y nos duele': Gottardi

Hugo Gottardi una vez estuvo al frente del banquillo de Millonarios y aunque sus decisiones no cesaron durante los 90 minutos, el azul volvió a recibir un empate de local en los últimos minutos, esta vez, en la fecha 10 de la Liga I-2018, contra Jaguares.



“Nosotros hablamos en el primer tiempo de que teníamos que jugar sin ponerse nerviosos. Pero como no se les dan las cosas a los jugadores se pusieron nerviosos y eso fue lo que imperó en el primer tiempo”, dijo el entrenador argentino.

Sin embargo, en la complementaria, el equipo tuvo un mejor semblante y tuvo claras opciones de gol que fueron atajadas por Nelson Ramos, hasta que Ayron del Valle por fin marcó.



“Para el segundo tiempo hablamos y el equipo fue contundente. Fue una máquina de crear opciones de gol, pero el fútbol tiene estas cosas, que hicimos todo para ganar y no se dio. Perdimos cuatro puntos en los últimos minutos y eso nos duele”, dijo en referencia al partido que también empató contra Alianza en condición de local el pasado jueves.



Gottardi, a pesar del penalti pitado en los últimos minutos y que fue protestado por ambos planteles, no quiso opinar sobre el juez Óscar Javier Gómez por cautela.



“Sobre el arbitraje no puedo opinar. No lo hago porque en el fútbol colombiano no hay libertad de expresión, si yo digo algo, me suspenden o me cobran multa y no puedo hablar de los árbitros por eso solo hablo de mi equipo”, comentó el DT.



Con franqueza, el entrenador también resaltó la ausencia de Miguel Ángel Russo, quien ya cumplió más de un mes fuera de la institución, aunque confía en que vuelva pronto.



“Con Miguel hablamos y él está más desesperado que todos nosotros juntos. A él le gustaría estar acá, pero ya pronto lo vamos a tener acá según lo que he hablado con él y la hija. Hasta el momento estamos nosotros al frente. Nos gustaría haber ganado los dos partidos. Reconforta un poco que los que entraron lo hicieron bien, pero siempre hay un pequeño error que nos cuesta puntos y nos duele”, finalizó el entrenador argentino.