'No estamos contentos y el hincha tampoco, merecemos estar más arriba': Gottardi

Millonarios no suma los puntos necesarios y deja escapar unidades necesarias en la Liga. Los embajadores empataron en El Campín 1-1 contra Alianza Petrolera en el partido aplazado de la jornada ocho.



Hugo Gottardi, encargado del conjunto bogotano, se vio preocupado por la falta de definición y la mala suerte que tuvieron al final del encuentro, en el que un error les arrebató el triunfo.



“Merecimos mucho más, pero no es merecer, es de hacerlos. Tuvimos oportunidades y no las concretamos, tuvimos una desgracia y nos empataron el partido. Cuando pasan estas cosas nosotros sabemos y somos responsables”, comentó el argentino.



También, el asistente técnico habló sobre la falta de resultados que ha venido acechando al equipo, que no ha tenido buenos resultados en las últimas fechas.



“Sabemos de la responsabilidad que tenemos atrás, lo jugadores lo saben, saben que se acortan los tiempos y que tenemos que remontar sí o sí, no nos queda margen de error y no nos quedan más errores en los partidos de adelante”, dijo el argentino.



Por otro lado, Henry Rojas volvió a las canchas pero fue sustituido, cambio que a la hinchada no le agradó, a lo que dijo, ”a Henry Rojas lo llevamos cuidado, viene de jugar 45 minutos. Yo sé que les molesta a algunos que salga, no estaba jugando mal, pero tenemos que cuidarlo. Tenemos algunos jugadores en algodón y hay que cuidarlos y eso hacemos”.



Finalmente, el argentino entiende el malestar de los hinchas, que no encuentran un equipo sólido y que consiga resultados, tanto en su estadio como por fuera de él.



“Nosotros no estamos contentos y el hincha tampoco, tiene toda la razón del mundo porque merecemos estar más arriba. Hay siete puntos que perdimos nosotros y los otros eran perdibles; en Medellín podés perder, en Cali podés perder, en Barranquilla es una plaza que podés perder, los demás son todos para pelear”, finalizó.