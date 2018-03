'Salimos ganando porque nos podían hacer un par de goles más': Gottardi

Millonarios perdió 2-0 contra Junior en Barranquilla y sigue cosechando malos resultados, tanto en Liga como en Copa Libertadores, en la que fue derrotado 1-0 por Independiente en Avellaneda.

Hugo Gottardi, el asistente técnico de Miguel Ángel Russo, es quien ha dirigido al equipo en los últimos partidos tras el problema de salud del entrenador. El argentino afirmó que los jugadores vienen cansados por el viaje y que no tuvieron un buen encuentro frente a los tiburones.



“Una tarde inspirada de Junior y mala nuestra, encontraron un equipo cansado, que viene de jugar en Argentina, mucho viajes y llegamos sin descanso. Tampoco es excusa, simplemente es lo que veo en mis jugadores y salimos como ganando porque tranquilamente nos podían haber hecho un par de goles más”, dijo Gottardi.



Además, el argentino no ha encontrado una fórmula efectiva en la zona de ataque. En Barranquilla probó con Ayron del Valle, Roberto Ovelar y Santiago Montoya, quienes habían jugado muy poco juntos. Pero tampoco le funcionó.



“Ayron, Montoya y Ovelar se vieron un poco cansados. Sintieron el viaje y les costó, pusieron todo el empeño con la fuerza que tenían pero no se logró”, comentó el argentino.



Finalmente, Gottardi no cree que Millonarios esté tan mal a comparación del semestre anterior, en que el equipo salió campeón. El argentino compara algunos resultados con los de la temporada pasada y no se ve preocupado por el presente del club.



“Nosotros en el campeonato anterior, que salimos campeones, creo que perdimos un partido de visitante y después tuvimos 17 fechas de invicto, y no hace mucho, fue un torneo que terminó en diciembre. Hay que acomodar piezas tranquilo y Millonarios tiene que volver a ser el último equipo que salió campeón”, finalizó el asistente técnico.