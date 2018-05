Santa Fe, por el honor y deseo de eliminar a Millonarios en la Liga

Independiente Santa Fe no tiene posibilidades para clasificar a la ronda final de la Liga I-2018, pero enfrenta, en la última fecha, un clásico contra Millonarios este domingo a las 6:00 p.m. en El Campín.

Los cardenales jugarán por el honor y el deseo de eliminar a su rival de patio del torneo local, pues con un triunfo los deja sin posibilidades para ingresar al grupo de los 'ocho'. Además, puede empezar a sumar tres unidades más para la reclasificación y soñar con ingresar a un torneo internacional del próximo año mediante este sistema de puntos.



Si bien no es una revancha de la final jugada en la Liga II-2017, Santa Fe tiene la posibilidad de dejar sin chance a Millonarios y eliminarlo del torneo local. Sin embargo, el club albirrojo no viene jugando bien, perdió como local contra River Plate en Copa Libertadores y quedó practicamente eliminado del torneo, pues depende de que Emelec sume en Brasil contra Flamengo.



Agustín Julio dirigirá su segundo clásico como técnico interino, pues ya estuvo en 2016 luego de la salida de Gerardo Pelusso, en el que perdió por 2-0. El actual entrenador del conjunto cardenal ha jugado varios clásicos y sabe lo que significa enfrentar este tipo de partidos.



"He jugado varios clásicos y sé que se deben jugar a muerte y por el honor. No podemos regalar nada, hay unos puntos en disputa pero el honor y el nombre están por encima de todas esas cosas. El grupo base es el equipo que va a jugar, no vamos a regalar nada", comentó el cartagenero.



Santa Fe afrontará su último partido de Liga y buscará terminar sumando de a tres como local, aunque no fue su fuerte en este semestre. Sin embargo, la despedida de la temporada la tendrán en Ecuador frente a Emelec, en la última fecha de la Copa Libertadores.



Finalmente, Wilson Morelo, goleador del equipo, podría jugar su último clásico con Santa Fe, pues está en préstamo por Pachuca y se termina al final de esta temporada. Si bien los cardenales tienen la primera opción de la compra del jugador, el club no se ha manifestado sobre este tema.



Alineación probable:



Santa Fe: Robinson Zapata; Carlos Arboleda, José Moya, William Tesillo, Víctor Giraldo; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo, Jhon Pajoy.



D.T.: Agustín Julio