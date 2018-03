'Pepe' Sand no se reprocha nada: 'Hicimos un partido perfecto'

Luego del partido de la noche del miércoles, en el estadio de Palmaseca, José Sand, autor del primer gol de la noche, dio su visión del juego y del quinto lugar en la tabla de posiciones que hoy ocupa el Cali.

“Hicimos un partido perfecto, los apretamos en todos los tiempos, ellos no nos superaron en ningún momento, se encontraron un gol de casualidad y después lo tuve para liquidar y se me fue el penal”, resumió el argentino.



“Nosotros hicimos un partido muy bueno, el profe lo planteó muy bien; tapamos a los jugadores importantes de ellos y nos hicimos muy fuertes en ataque”, añadió el atacante, seguro de que el fútbol está fluyendo mejor.



El penalti, sin embargo, aún le da vueltas en la cabeza: “Hice un pase y se me cargó un poco la pierna, son cosas que pasan... Vi que el arquero se movió a la derecha y abrí mucho el pie”, concluyó.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol