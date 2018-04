'Corregir sobre la marcha no es fácil, pero debemos hacerlo': Pertúz

Deportivo Independiente Medellín tuvo una semana difícil con una derrota y un empate, algo que le ha costado ceder terreno en la tabla de posiciones de la Liga. Con ánimos renovados y la esperanza de conseguir una buena parte de la clasificación este miércoles contra Jaguares, para Hernán Pertuz será una cuestión de corregir errores y ser más precisos.

“Va a ser importante tener continuidad para retomar ese nivel, esa seguridad que tuvimos cuando arrancamos la Liga. Corregir sobre la marcha no es fácil, pero se viene la recta final de la Liga y hay que hacerlo”, comentó el barranquillero.



Reflexionando en los duelos anteriores, donde se les escaparon las victorias, para Pertuz “debemos estar más concentrados, tener comunicación entre los compañeros, hay que estar muy atento. Esos trabajos diarios nos ayudan para estar más fuertes”, acotó.



Por su parte, analizó a Jaguares, sabe que los celestes del Sinú quieren dar la sorpresa y que el duelo con ellos no será nada sencillo. “Es un equipo que no se esconde, van a salir a buscar el partido. Nosotros debemos estar concentrados, atentos para evitar cualquier sorpresa de ellos”.



Pertuz destacó a varios de sus compañeros que son solidarios en defensa. Además, declaró que “David (González), Jesús (Murillo), Elvis (Mosquera) y Didier (Moreno) ayudan a que todos defendamos, son muy solidarios. Debemos dar mucho más para ser sólidos”.



Para el defensor la clave para recomponer el rumbo es que “hay que retomar esa confianza de los primeros partidos, nos hemos desesperado mucho, hay que ser pacientes para resolver y cerrar los partidos”, sustentó.



Por otro lado, aclaro que si bien “no estamos jugando bien, por más de que hagamos goles no ha sido suficiente. Es un tema que todos lo sabemos, somos conscientes en que debemos corregir. En ataque hay que ser más preciso, porque también llegamos y no la metemos como quisiéramos”, precisó.



Finalmente, Pertuz desea que contra los cordobeses sea el punto de inflexión para volver a la curva ascendente. “Esto es un equipo, hay que defender y atacar todos, ahora no lo estamos haciendo bien, pero queremos seguir trabajando para mejorar”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín