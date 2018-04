Henry Rojas: un gol que siente como gloria tras unos difíciles meses

Millonarios encontró en Henry Rojas el hombre de los goles importantes y en esta fecha fue él quien marcó el tanto que mantiene con vida al azul para soñar con la clasificación a los cuartos de final.



“Estoy muy feliz por el gol porque han sido meses muy difíciles. Después de la operación no he podido tener mucha continuidad y hay que respetar un proceso porque está primero mi salud así tenga muchas ganas de jugar. La recuperación ha sido bastante compleja”, dijo el volante azul.

Y es que desde el 2017 Rojas sufrió de pubalgia y, con el dolor, jugó aquella final contra Santa Fe. Sin embargo, desde principio del 2018 se sometió a la cirugía y su recuperación ha sido de altibajos.



“Agradezco al cuerpo médico, técnico, compañeros, todos ellos me aguantan y me dan la oportunidad de a veces no entrenar por circunstancias y esta vez me dieron la opción de jugar los 90 minutos”, comentó.



Y es que al tolimense se lo notó la falta de ritmo, algunos pasos no fueron acertados y no se tuvo la confianza del pasado para rematar al pórtico de Banguera, sin embargo, su entrega en el medio y la intención de asociarse con sus compañeros le da un estilo al azul capitalino.



El juego contra Huila fue el segundo que disputó por completo y ese gol será recordado una vez más como uno de los importantes en Millonarios, pues lo mantiene con la posibilidad de llegar a los cuartos de final.



“Ha sido una victoria bastante luchada. Los que estuvimos en cancha lo dimos todo a pesar de lo complicado del rival. Afortunadamente ganamos y queremos seguir”, finalizó Rojas.



Miguel Russo también tuvo palabras de elogio para el volante, pues entiende su liderazgo en el medio campo de Millonarios, en el que se necesita de una mayor exigencia.



"Henry para nosotros es muy importante y hay que buscar porque él nos da nivel en un montón de cosas", dijo el entrenador argentino.