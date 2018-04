‘Cada vez nos fortalecemos más, se ve en el campo de juego': Palacios

Por derecha, por izquierda, sumándose al ataque y taponando las salidas del rival, Helibelton Palacios está preparado para afrontar cualquier prueba que Jorge Almirón le demande en este Atlético Nacional, tras su experiencia europea, Palacios vive un gran presente en el equipo verdolaga que le permite soñar con conseguir títulos.

“Estamos preparando nuestra estrategia para vencer a Rionegro, sabemos que es un rival complicado, intenso, que juega muy bien. Cuenta con jugadores muy habilidosos y sabemos que nos pueden hacer daño, nosotros debemos estar preparados para contrarrestar sus fortalezas y poder asegurar la clasificación”, expresó el lateral vallecaucano.



Para el duelo frente al conjunto ‘dorado’, Nacional no podrá contar con Jorge Almirón, una baja notable, que para Helibelton no será un impedimento de buscar un triunfo que lo acerque a la clasificación.



“Por la forma que el ‘profe’ (Jorge Almirón) vive los partidos desde la línea lo podríamos extrañar, pero pienso que tenemos la idea del equipo para ponerla en práctica y el fin que tenemos. Vamos a estar enfocados en obtener el triunfo”, acotó.



Sobre el trabajo en conjunto, Helibelton destacó que “gracias a Dios cada vez nos estamos fortaleciendo más, eso se ve en el campo de juego, con los compañeros, eso está permitiendo que consigamos los resultados”.



Además, habló de su posición como lateral izquierdo, algo que no es muy común en sus características jugando por el sector derecho, pero que por necesidad le ha tocado suplir y trabajar en ese lado del campo. “La conozco, cuando estuve en Brujas y en el Cali tuve minutos, pero acá es donde he podido jugar más por la banda izquierda, creo que lo he sabido aprovechar”, explicó.



En cuanto a la función específica que pide Almirón en cuanto al juego interno o externo, Helibelton aclaró que “es una forma que el ‘profe’ ve el fútbol, dependiendo como se presente el juego nosotros aplicamos el juego interno o externo”.



Finalmente, se refirió a la programación de la Dimayor con el partido frente a Junior y el poco tiempo de descanso que tendrán entre el partido con Bolívar y el duelo a disputar en Barranquilla. “Es una situación compleja, sabemos que es muy corto tiempo para sacar dos partidos. Esperemos que recapaciten y que no se den esa oportunidad, esperamos que se logre una solución”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín