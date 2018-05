‘Debemos enfocarnos y sacar el juego adelante’: Helibelton Palacios

Uno de los hombres que más minutos ha sumado este semestre es Helibelton Palacios, el lateral verdolaga llegó este semestre procedente del Brujas de Bélgica donde no tuvo mucha continuidad. Ahora, acoplado al equipo y con la mente puesta en el remate del semestre, Palacios evaluó el duelo de cuartos de final contra el equipo que lo vio nacer deportivamente como el Cali.

“Sabemos que hasta hoy cumplimos el primer objetivo que estar entre los ocho, ser primero, pero ahora se viene lo bonito que son las finales y todos los rivales son muy difíciles”, remarcó.



Sobre cómo plantear estas fases definitivas, Palacios describió que “todos los partidos son diferentes, ahora el nivel de concentración será más alto porque nadie nos va a regalar nada. Tenemos que enfocarnos, ser fuertes y sacar nuestro juego adelante. Hay que ser inteligentes, no podemos regalar nada, hay que proponer nuestro juego, es la idea que cada vez la estamos mejorando y es lo que nos ha dado resultado”.



Atlético Nacional logró hace un par de semanas su primer triunfo por Liga en Palmaseca. Sin embargo, no se confían a la hora de encarar este duelo y Helibelton ponderó las cualidades del conjunto azucarero. “Como en muchos estadios, la localía está a un punto a favor para el dueño de casa, por su hinchada, porque conocen su cancha. Nosotros tenemos que estar atentos y poder contrarrestar esas fuerzas”.



En cuanto a la rotación que deberán afrontar para la doble competencia que deberán afrontar la próxima semana, el lateral remarcó que “es un tema que el cuerpo técnico lo ha sabido manejar muy bien, el nivel de competencia ha mejorado y es beneficioso para el equipo, porque cada uno que juegue lo hará de la mejor manera”.



En la parte personal, Helibelton manifestó que “estoy muy feliz acá, me han recibido muy bien y eso ha servido para aportarle al grupo. Mi familia está muy contenta, he tenido la oportunidad de sumar muchos minutos que era lo que quería cuando busqué nuevos aires".



Finalmente, agradeció el apoyo de la fanaticada del verde paisa que nunca los desampara. “Siempre contamos con el apoyo del hincha, es algo que me motiva mucho, a todos les doy las gracias por el apoyo, vamos a dar lo mejor y entregarles muchas alegrías”.





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín