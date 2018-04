'No hemos dado bandazos en América': Harold Lozano, nuevo director deportivo

Tras la presentación del nuevo cuerpo técnico del América, conformado por los portugueses Pedro Felicio Santos (DT), Mauro Rodrigues Sousa Bastos (Asistente) y Ricardo Ribeiro de Andrade (Preparador Físico), fue el turno de los directivos para dar explicaciones.

Según ellos, en medio de la especulación que se generó durante los últimos días, cuando no se sabía quién tomaría las riendas del equipo y se mencionaron varios nombres de técnicos, se trabajaba calladamente en la consecución de un adiestrador, que fue el portugués Santos.



“Ellos llegan a tratar de clasificarnos a los cuartos de final. Si no pueden, tratarán de sumar la mayor cantidad de puntos posible para no tener problemas con el descenso”, dijo Harold Lozano, nuevo director deportivo de la institución.



Al ser indagado por los bandazos en las decisiones para superar la actual crisis del equipo, Lozano se defendió: “Nosotros no hemos cambiado de decisiones, todos los nombres que salieron en estos días fueron mera especulación de la prensa de la ciudad y del país... Desde el día en que caímos con el Huila ya teníamos una decisión tomada y esa fue la determinación que tomamos para culminar el torneo este primer semestre”.



El plan con el cuerpo técnico portugués, según Lozano, está muy claro: “Para el segundo semestre llegara otro cuerpo técnico y desde ya estamos trabajando con ellos para reforzar el equipo y traer buenos jugadores y no ir a sufrir con el tema del descenso al finalizar el año”.



Los portugueses tendrán como prioridad las divisiones menores: “Ellos llegan para darle una posibilidad de variantes a los demás técnicos del equipo rojo en el área de formación”.



Lozano concluyó que los resultados determinan y determinarán las decisiones a futuro: "Cuando los resultados no se dan en el fútbol simplemente se tiene que dar un viraje importante, para tratar de cambiar el rumbo de los resultados y comenzar a ganar”.





Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol