'Responder la oportunidad con goles es muy importante': Gustavo Torres

Atlético Nacional vive un gran momento en la Copa Libertadores y en la Liga I-2018. Los verdolagas lideran ambas competiciones, sumado a las seis victorias consecutivas y una idea de juego que, sin importar sus intérpretes suena afinada en conjunto.

Uno de los determinantes para la última sonrisa en la Liga contra Deportivo Pasto fue Gustavo Torres, el exQuindío celebró su primer gol con la camiseta antioqueña y espera seguir sumando gritos para el bien de su equipo.



“Muy importante lo que hicimos, llegamos al liderato, lo más importante es que el equipo ganó. Pasto fue un gran rival, nos robó la pelota, pero no supieron concretar, nosotros logramos controlarlos, marcar el segundo y terminar con tranquilidad el partido”, expresó Torres, quien actuó como inicialista.



Sobre su gol, Gustavo lo describió como “una jugada que Aldo (Leao) recupera en la mitad de la cancha, luego en velocidad me hace un pase para poder marcar. Gracias a Dios se me da mi primer gol, espero que lleguen muchos más, eso me llena de mucha confianza y ser una buena opción para el equipo, responder con goles la oportunidad es muy importante”.



En cuanto al funcionamiento del equipo, señaló que “logramos los tres puntos que era lo primordial, en el juego nos robaron la pelota, sufrimos un poco, luego nosotros cogimos la idea y le demostramos al ‘profe’ (Jorge Almirón) que nosotros tenemos con qué jugar para darle tranquilidad al equipo”.



Finalmente, identificó algunas falencias que tuvieron pese al buen resultado conseguido. “No supimos aprovechar la circulación del balón por tomar malas decisiones, ellos nos robaron el balón, tomaron confianza pero supimos sobreponernos con un gol que nos dio la victoria”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín