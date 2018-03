Los resultados que hacen de Gregorio Pérez un DT resistido en Santa Fe

Doce puntos en diez fechas, un 40% de rendimiento, tienen a los hinchas de Santa Fe decepcionados, enojados y sin ilusiones. Los malos resultados en la Liga I-2018, el bajo rendimiento del equipo y los errores en el campo de juego son responsabilidad de todos, pero pareciera que, por lo menos en las redes sociales, el principal señalado es el técnico Gregorio Pérez.

Al uruguayo ya no le aguantan más derrotas, y menos como la del sábado anterior, en la que ‘resucitó’ al Boyacá Chicó, colero del campeonato, que obtuvo su primer triunfo del año con un categórico 3-1 en Tunja.



Sin dudas, haber perdido la final de la Liga II-2017, contra el archirrival Millonarios, acabó con el crédito de Pérez. Sus decisiones dentro y fuera de la cancha han dejado a los hinchas cardenales con tolerancia cero. Pero aunque caer con los embajadores conmocionó a la afición, son varias las decepciones que han tenido en el ciclo del entrenador charrúa.



El año pasado, el 30 de agosto, la primera gran caída de Santa Fe fue en la Copa Colombia. El albirrojo quedó eliminado en cuartos de final, en serie de penaltis frente al Deportivo Independiente Medellín, en serie que cerró en El Campín.



Pocos días después, el 14 de septiembre, el sueño internacional en la Copa Suramericana también terminó para Gregorio y sus muchachos. Otra vez definiendo la llave en casa, empató 1-1 con Libertad de Paraguay, perdiendo 1-2 en el global en octavos de final.



A final de 2017, parecía que la campaña se salvaba con un título que para muchos era seguro. A pesar de perder en la final de ida 1-0 con Millonarios, el cardenal salió con todo a remontar: ganaba 2-1 y obligaba a definir por penaltis, pero en el minuto 86 empató el albiazul con gol de Henry Rojas y la tristeza fue peor, pues cerrando como local, por lo menos en cuestión de taquilla y asistencia de su hinchada, volvió a fallar…en el partido que menos podía fallar.



Este año, a pesar de que avanzó dos rondas y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, al técnico no le perdonan que haya perdido seis de los primeros diez juegos en el campeonato colombiano. Patriotas y Huila en El Campín, así como Nacional, Alianza Petrolera, Bucaramanga y Chicó, de visitantes, han sido las caídas que colmaron la paciencia de los seguidores, que esperan que este martes, en la fecha 11, vuelvan a sacar su casta frente al Medellín, en Bogotá, o si no, empezarán a pedir la cabeza de su actual entrenador.