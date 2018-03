‘Fuimos un saco de nervios buscando el gol, no tuvimos claridad’ Gregorio Pérez

Santa Fe perdió este sábado por 0-1 frente al Atlético Huila, en duelo válido por la novena jornada de la Liga I-2018. El cardenal no tuvo ese juego para vulnerar a los opitas, que se vieron bien plantados en el campo de juego. Los conducidos por Gregorio Pérez perdieron la oportunidad de acercarse al grupo de los ocho.

“En el segundo tiempo no encontramos el camino, el primer tiempo fue parejo, con alguna insinuación de nosotros y en el complemento se agrupó muy bien el rival, esperando la ‘contra’, la posibilidad y la convirtieron. No tuvimos claridad, no sólo nos cerraron bien las bandas, más allá de las variantes que buscamos, no encontramos la posibilidad de abrir el marcador y sí lo hizo el rival”, comenzó diciendo en rueda de prensa el timonel uruguayo.



Pérez reconoció que los suyos no tuvieron un buen duelo, aceptó la caída y agregó que deben levantarse, seguir trabajando para lo que se viene.



“Después del gol Huila ya no había más claridad; es la realidad. Perdimos tres puntos importantes, pero hay que seguir trabajando y afrontar el partido contra América, las derrotas duelen todas, hay que aceptar lo que pasó, hay que trabajar y con la misma convicción, no se trata de señalar a nadie, el responsable soy yo”, sostuvo.



Y agregó: “Fuimos un equipo contra Envigado y otro hoy (sábado), cuando nos regalaron el campo, fuimos un saco de nervios buscando el gol, de cualquier manera; es una realidad lo que pasó, tenemos que encontrar las situaciones con trabajo, no nos salieron las cosas, el rival planteó bien el partido, le salió.



Cuando fue consultado para la actuación del árbitro, Mario Herrera, quien tuvo un par de errores en el juego, Pérez manifestó: “En mi carrera como técnico, nunca opiné, más allá que no esté acuerdo con ciertas situaciones, cada uno cumple su rol”.



Santa Fe ahora se preparará para el cotejo contra América de Cali, pendiente de la fecha tres, este miércoles 21 de marzo, en El Campín.