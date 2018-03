'Es difícil sumar de visitante y lo hemos logrado': Gregorio Pérez

Independiente Santa Fe volvió a su senda de victorias y sumó como visitante 0-3 contra Envigado en el Polideportivo Sur. Anderson Plata anotó un doblete y Armando Vargas marcó un golazo de tiro libre desde el costado.

Gregorio Pérez, entrenador del conjunto cardenal, se vio tranquilo con el trabajo del equipo y con la victoria en tierras antioqueñas. Además, el equipo bogotano venía de ganar como local 1-0 frente a Pasto.



"Este era un partido muy importante para nosotros, por la posición en la tabla debido a los resultados del principio del torneo, pero logramos sacar un muy buen resultado ante un rival difícil", dijo el técnico uruguayo.



Además, Pérez elogió a su rival y habló sobre el partido que tuvo que hacer el conjunto albirrojo. Por momentos, Santa Fe se vio sin ideas y tuvo opciones de gol en contra, que por fortuna para ellos, no lograron concretarlas.



"A principio fue un partido cortado, trabado, nosotros sabíamos que Envigado en mitad de campo genera buen fútbol, pero nosotros pudimos abrir el marcador y eso nos permitió controlar el partido. Nuestro libreto es ese, cuando estamos bien armados tenemos que salir a presionar y eso complicó bastante a Envigado.", comentó el DT.



Por otro lado, el entrenador uruguayo también se vio conforme con el arco, pues en dos partidos lograron sumar 4 goles y no encajaron ninguno en su portería.



"Trabajamos mucho el partido, fuimos un equipo muy solidario como siempre y sacamos el cero en nuestro arco que también es muy importante para nosotros", dijo Pérez.



El conjunto albirrojo llegó a nueve puntos en 7 partidos, panorama que veía más complicado porque no sumaba unidades y dejaba escapar de local y de visitante en sus encuentros. Ahora, se encuentra en la novena posición a falta de algunos compromisos.



"Este partido es muy importante en lo anímico, tenemos 9 puntos y necesitamos seguir sumando en una Liga que es muy pareja. Es difícil ganar de visitante y hoy lo hemos logrado", afirmó el DT.



Finalmente, Gregorio Pérez dijo que ya piensa en Huila, su próximo rival en Liga este sábado a las 6:00 p.m. en El Campín. El cuadro cardenal deberá sumar para recuperar los puntos perdidos en las primeras jornadas.



"Siempre hay que mejorar, siempre. Nosotros sabemos muy bien las cosas que tenemos que seguir trabajando. Ya mañana empezamos a trabajar el partido del sábado, necesitamos seguir sumando", finalizó el uruguayo.