'Volvimos a encontrar el gol y eso fue determinante': Gregorio Pérez

Independiente Santa Fe volvió a darle una sonrisa a su gente tras malos resultados en Liga. Los cardenales derrotaron por 3-0 a América de Cali en El Campín y mejoraron el juego que venían mostrando en los partidos anteriores. Gregorio Pérez, técnico del león, se vio conforme con el juego y le resultado.

"Yo nunca analizo el rival, no me corresponde a mí, pero nosotros hicimos de principio a fin un buen partido, pudimos alagar el 3-0 en el primer tiempo. Encontramos el gol muy temprano y nos dio tranquilidad. Además, encontramos espacios que el rival dio cuando buscó la igualdad, que los supimos aprovechar", comentó el uruguayo.



Un elogio que le dio a su juego de este miércoles en la noche fue a la zona ofensiva, que se mantuvo sólida e intensa y llegó con opciones importantes al arco de Carlos Bejarano, quien salvó a América de una goleada en Bogotá.



"Somos conscientes que de mitad de cancha hacia adelante tenemos futbolistas con características técnicas, velocidad y potencia, y eso nos llevó a crear varias situaciones. Hay que tener los pies sobre la tierra y seguir trabajando. Fuimos tranquilos y volvimos a encontrar el gol que fue determinante. Además fuimos un equipo que siempre llegó con 4 o 5 hombres al área", dijo el DT.



La idea de juego de Pérez siempre se ha caracterizado por defender primero, a lo que dijo, "aveces la victoria se planifica y no se da, tuvimos firmeza defensiva y eso fue algo bueno porque siempre luchamos por el cero en el arco. Hoy se dio, aveces se intenta y no se da como el partido pasado".



Finalmente, el uruguayo tuvo un respiro tras el último partido de Santa Fe en Bogotá, que perdió por 0-1 contra Huila. El entrenador albirrojo se mostró tranquilo y con alegría por corregir los errores del encuentro anterior.



"El sábado pasado fue muy amargo y lo sufrimos muchísimo, seguimos trabajando y esto es el fútbol, aveces se dan los resultados y aveces no, pero hay que seguir trabajando. Seguimos fieles a nuestra idea", finalizó.