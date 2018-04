‘El plantel está bien de ánimo y de la cabeza y eso es lo más importante’: Hugo Gottardi

Sin misterios, como ha sido siempre Hugo Gottardi, quedó claro que el técnico Miguel Ángel Russo volverá a hacerse cargo del equipo pronto, cuanto su salud se lo permita.

“Si van a decir algo, pregúntenme, no mientan. Dijeron que Miguel no venía más a la altura y es todo mentira. Los médicos hablan con él este miércoles y hasta que no se reúnan no vamos a saber cuándo regresa. Todos queremos que esté, yo como amigo hace 40 años, ni hablar. Pero quiere que esté acá bien. Miguel está muy bien, muy bien”, aclaró.



Y con esa misma claridad habló de la manera como sus jugadores superaron el dubitativo inicio en la Liga y ya suman dos victorias seguidas y están a tres puntos del octavo lugar en la tabla.



“Cuando uno conoce lo bueno ya no quiere lo malo. Pero ellos, que son jugadores inteligentes y les gustan las cosas buenas, están tratando de volver a la senda que los llevó a ser campeones. Algunos con bajo rendimiento mejoraron, otros que llegaron se adaptaron y vieron lo que espera Millonarios de ellos, y poco a poco van mejorando”, explicó.



Su prioridad es el torneo, aunque en pocos días venga de nuevo la Copa Libertadores. “Pensamos en Equidad. Es un equipo bien armado, que sabe lo que quiere, las dos últimas confrontaciones les ganamos 1-0, ahí no más. Hay que ser inteligentes para jugar”.



Haberle ganado los últimos dos duelos, no quiere decir que el sábado ya tengan asegurado el triunfo: “No hay nada fácil, el partido hay que pelearlo, lucharlo, trabajarlo. Lo más importante es que el plantel está bien de ánimo y de la cabeza, y eso es lo más importante”.



Confiar en los jóvenes, que es política de Russo y del propio Gottardi, ya empieza a dar frutos en puestos específicos: “Juan Camilo Salazar juega por derecha, por el medio, por izquierda, lo hace siempre bien. Igual que Nicolás Murcia, puntero izquierdo, volante por izquierda o cinco: si un día le pedimos que juegue de tres lo hará bien. Son comodines y te salvan. Orles Aragón es 9, Carlos López también de área pero estamos poniéndolo también por derecha… Los chicos lo hacen bien y los grandes los hacen madurar”.