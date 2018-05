‘Nacional siempre tiene que ser protagonista‘: Gonzalo Castellani 

Tras haber sido el único equipo colombiano con vida en los octavos de final de la Copa Libertadores 2018, Atlético Nacional retoma su camino hacia un nuevo título de la Liga I-2018. El siguiente obstáculo será el Atlético Huila, que lo espera en la altura, donde los verdolagas no han podido pasar del empate en este semestre.



Uno de los jugadores con buen rendimiento en el equipo antioqueño durante este semestre es Gonzalo Castellani, el argentino jugará su primera semifinal colombiana, algo que lo emociona, pero a la vez lo afronta con mucha seriedad.



“Nacional siempre tiene que ser protagonista en todas las canchas, estamos en una semifinal, vamos a buscar un buen resultado y dejar una buena imagen”, expresó el volante ex Defensa y Justicia.



Sobre el planteamiento que deben hacer los verdolagas en la capital, Castellani señaló que “no hay que cambiar nuestro estilo, debemos ser contundentes, pacientes y marcar en el momento que tengamos alguna oportunidad. A veces se nos cierran los equipos y teniendo paciencia se nos va a abrir el arco”.

En cuanto a esos esquemas conservadores que proponen sus rivales, Gonzalo detalló que “a todos les pasa cuando un equipo le cierra, debemos intentar sea por fuera o por dentro, en algún momento jugando bien, conseguiremos el resultado. Podría ser como ese partido donde ellos fueron muy cerrados, intentamos de todas las maneras, conseguimos dos goles, hay que estar dispuesto para jugar contra cualquier rival”.



Además, “nunca vamos a regular, estamos bien físicamente, es una cuenta pendiente sacar un buen resultado como visitante. Podemos jugar de igual manera como local, tenemos equipo para hacer un buen juego y lo vamos a buscar”, sustentó.



En cuanto al rival, el volante lo elogió y valoró porqué llegó a esta instancia. “Va a ser un partido durísimo, por algo Huila está hasta acá. Clasificaron entre los cuatro primeros, está por jugar una semifinal. Es un equipo que intenta mucho, tiene buen juego aéreo y nosotros debemos contrarrestar esos ataques rivales”.



Finalmente, tocó el tema de la media distancia, un arma que tiene y que debe aprovechar en esta clase de juegos tan cerrados. “En la cancha he visto otras alternativas, no hay falta de confianza. Me ha pasado y soy realista que contra el Cali en una cancha difícil pude haber rematado más de afuera, es una opción de gol que se puede crear y que debo intentar más”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín