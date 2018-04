'Dos partidos en menos de 24 horas es una vergüenza': Castellani

Uno de los argentinos que ha tenido más minutos en este semestre con Atlético Nacional, es Gonzalo Castellani. Para el volante, su segunda experiencia en el fútbol internacional ha sido muy positiva, desde la continuidad y la importancia que ha sido su función en el medio campo verdolaga, previo al duelo contra Rionegro Águilas Doradas, Castellani habló del presente y lo que depara en este remate de Liga.

“Tenemos un rival complicado, más allá que estemos en la punta y con tres puntos de diferencia no nos podemos relajar, nos pasó en algunos partidos que nos confiamos y se nos fueron los puntos, por eso estamos mentalizados para llegar hasta el final en lo más alto de la tabla. Faltan seis fechas, es donde más fuertes debemos estar. Luego en la Copa si le ganamos a Bolívar nos quedaría muy cómodos para clasificar, son momentos claves que debemos aprovechar”, comentó.



Sobre el desempeño nacionalista, Gonzalo destacó que “la manera que venimos trabajando lo estamos haciendo muy bien, con diferentes planteamientos que nos hacen nosotros venimos solucionándolo. Queremos seguir siendo protagonistas en nuestra cancha, el triunfo en el clásico fue un empuje anímico importante para encarar la última parte del campeonato”.



El volante habló de la manera en la que Dimayor programó el partido de la siguiente fecha contra Junior, donde solo tendrían menos de un día para encararlo. “La verdad, es una vergüenza, dos partidos en menos de 24 horas, no nos permite descansar bien, en mi vida profesional nunca me había pasado”, remarcó.



En cuanto a su presente, el argentino describió que “me siento en un gran momento, con los minutos jugados, me he sentido muy cómodo. La mayoría de los jugadores lo estamos haciendo bien, con la seguidilla de partidos y las rotaciones se ve reflejado nuestro nivel en la tabla de posiciones”.



Sobre la manera de juego que ha implementado el conjunto antioqueño tanto en Liga como en Copa Libertadores, Castellani precisó que “mucho se habló al principio del campeonato cual era la idea de juego que teníamos, nosotros sabíamos que desde que aceitáramos los movimientos, los resultados iban a llegar. Hemos ido de menor a mayor, lógicamente los rivales ya nos conocen y por ahí trabajan para presionarnos más. Nosotros debemos estar preparados para eso”.



Además, “son situaciones de juego, si no se remata es porque no es el momento. Hay muchos rivales que se nos cierran y esa opción de rematar fuera del área sería importante. Además de eso, tenemos otros movimientos que ponemos en práctica”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín