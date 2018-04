'El equipo puede dar más y lo buscaremos fecha a fecha': Castellani

Entre la camada argentina que llegó en esta temporada al Atlético Nacional, el nombre de Gonzalo Castellani no sonaba mucho en los oídos de los hinchas verdolagas. Sin embargo, para el porteño, su nivel ha venido en ascenso y cada vez su juego contribuye a los antioqueños, que gozan como líderes tanto en la Liga como en su grupo en la Copa Libertadores.

Previo al duelo frente a Once Caldas, Castellani habló sobre su presente en el verde paisa. “Seguimos sumando, marcamos diferencia con los partidos invictos en el Atanasio, además ya tenemos la clasificación. Todo esto es muy importante para encarar lo que se viene”, remarcó el exvolante de Boca Juniors.



En cuanto a los compromisos que restan en el campeonato, Gonzalo señaló que “no nos podemos relajar, quedan muchos partidos por delante. Más allá que conseguimos la clasificación, debemos seguir sacando diferencia, todavía tenemos mucho por dar, queremos seguir creciendo y para eso debemos seguir ganando”.



Sobre su actualidad, el argentino destacó que “me siento muy bien, el presente mío va a la par con el del equipo. Vamos de menor a mayor, demostrando siempre un buen juego más allá del resultado, seguimos buscando el arco contrario. Por suerte seguimos arriba y no podemos bajar los brazos”.



Una de sus virtudes es la media distancia, un arma que ha venido utilizando y que cada vez se la pone más complicada a los metas rivales. “Sigo intentando, contra Rionegro quede cerca de anotar, hay que pensar en el equipo, seguimos jugando bien. No hay que quedarnos con eso, el equipo puede dar más y es lo que vamos a buscar fecha a fecha”, remarcó.



Por otro lado, Nacional enfrentará a Once Caldas, conjunto que no ha tenido un buen rendimiento como visitante, pero que trata de proponer. Sin embargo, los verdolagas no pueden descartar que se metan atrás. “Todos los rivales son duros, a la hora de defender en el Atanasio se nos cierran mucho, en otros partidos se nos está presentando y debemos estar preparados. Hay que prepararnos bien”, expresó.



Finalmente, Castellani resaltó la identidad que Nacional va mostrando en cada uno de sus partidos. “La idea de juego de Nacional está identificada desde el primer partido, fuimos de menor a mayor y creo que desde que tengamos la pelota, seamos protagonistas en cualquier cancha y demostrando contundencia podemos aspirar a muchas cosas”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín