‘Desde que volví, me propuse el desafío y vamos por el título': Cano

El rojo y el azul son los colores que mejor le sientan a Germán Cano, el idilio con la red volvió para este argentino que a punta de goles, mantiene la esperanza de bordarle una nueva estrella al escudo poderoso. Antes de cumplir ese sueño colectivo, Medellín tiene cuatro batallas, la primera, este martes en Ibagué contra el Deportes Tolima.



“Todo el equipo llega bien, estamos comprometidos con hacer un gran partido. Debemos mantener las líneas muy compactas, conservar el cero en nuestro arco y arriba podamos convertir los goles. No será nada fácil, será un partido de mucha lucha, pero nos hemos preparado muy bien para conseguir un buen resultado”, expresó el bonaerense quien batalla codo a codo por conseguir su tercer título de goleador en el fútbol colombiano.

Pensando en este encuentro contra el ‘pijao’, Cano declaró que “nosotros saldremos a ganar, queremos hacer nuestro juego, marcar y conseguir una diferencia que nos sirva para rematar en nuestra casa”.



En su carrera, su lugar en el Mundo es Medellín, con el rojo se volvió a activar la vena goleadora. Para estas etapas definitivas, contar con un artillero, pone a dormir más tranquilo a su técnico. “Todos los goles son importantes, en estas instancias aún más, porque un gol de visitante te puede clasificar. Es importante trabajar en conjunto, si no puedo marcar, ojalá lo pueda hacer alguno de mis compañeros”, sustentó.



Además, Cano se trazó más objetivos en su segundo ciclo con el rojo de Antioquia. “Desde que volví, me propuse que era un nuevo desafío y vamos por el título, tenemos un equipo para hacerlo, es importante conservar la calma y hacer un buen partido en nuestra cancha. Está todo parejo, Tolima es un gran rival, ellos serán agresivos, pero nosotros debemos estar compacto y evitar que nos puedan marcar”.



Germán tiene cuatro amarillas y una quinta lo podría privar de una nueva final, lo que hace que tome las precauciones necesarias. “Hay que estar tranquilo, no protestar con el árbitro. Con cuatro amarillas, debo ser inteligente, por cualquier acción, uno se puede quedar por fuera”, señaló.



Sobre la posibilidad de ser goleador, Cano explicó que “en lo personal muy bueno sería obtener mi tercer ‘botín’, es un gran logro que también sirve para ayudar a mis compañeros. Ojalá lo pueda obtener”. Además, “Estoy tranquilo, confiado, cada vez que entro a la cancha trato de hacer lo mejor posible”.



Aunque el Manuel Murillo Toro no ha sido una plaza donde haya conseguido buenos resultados, Cano confía ‘torcer’ esa mala racha. “En Ibagué no me ha ido tan bien, pero todos los partidos son diferentes y el que cometa menos errores puede lograr el triunfo. Al Tolima le he marcado y espero poderlo lograr nuevamente”, acotó.



Finalmente, como referente del equipo aconseja a sus compañeros para salir con ímpetu y estrategia para hacerle daño al conjunto tolimense. “Sabemos lo que significan esta clase de partidos, debemos estar concentrados y cometer la menor cantidad de errores. No me fijo tanto en los rivales, el día anterior al partido analizamos al rival”, concluyó.





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín