Germán Cano centenario: El argentino llegó a 100 goles en su carrera

El delantero Germán Cano llegó a los 100 goles en su carrera deportiva, de los cuales 62 están marcados con la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. A pesar de estar a 29 de los 91 que hizo José Vicente Grecco, para el argentino el haber regresado al fútbol colombiano fue un renacer que disfruta la fanaticada poderosa.

Con experiencia en el fútbol argentino, paraguayo, colombiano y mexicano, fue en tierras cafeteras donde explotó su romance con la red. En 2011 llegó al Deportivo Pereira donde anotó 9 goles, una carta de presentación que llamó la atención de varios clubes en nuestro país.



Sin embargo, para Cano su rumbo fue a parar en Nacional de Asunción donde no pudo mostrar su poderío en las redes contrarias.



Es ahí donde en el segundo semestre de 2012, Germán llegó al poderoso de la montaña, siendo una alternativa en el ataque. Pero el idilio con el azul y rojo arrancó el 28 de julio, frente al Deportivo Pasto.



Con 115 partidos disputados en el rojo antioqueño y los nueve goles que suma este semestre, las víctimas han sido: Atlético Huila, Once Caldas, Equidad, Leones FC, Deportes Tolima, Patriotas, Jaguares y el más reciente, su doblete al Bucaramanga en la ciudad bonita. Cifras que lo motivan día a día y que lo ilusionan con dar su primera vuelta olímpica en Colombia.



Pese a las molestias físicas que ha sufrido este semestre, Cano cada vez que juega es determinante en el conjunto antioqueño. “Estamos para hacer goles, ese es mi trabajo y mi deber en ayudarle al equipo. Volver de nuevo y marcar me llena de confianza, es importante seguir así”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín