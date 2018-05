'Para vencer a Nacional debemos rendir a la máxima capacidad': Pelusso

Este sábado, Deportivo Cali recibirá la visita del Atlético Nacional para disputar el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga I–2018. El encuentro dará inicio a las 8:00 p.m. en el estadio Palmaseca.



Gerardo Pelusso y su grupo de jugadores volvieron de su partido contra Danubio, por Copa Suramericana y empezaron su preparación para el duelo contra los verdolagas.

"José Sand venía de una lesión y estábamos jugando un partido de alta intensidad, estaba lloviendo mucho y el resultado era favorable, ya estaba pensado según como fuera el resultado que no iba a jugar 90 minutos. No hemos tenido problemas disciplinarios desde que estamos acá, ‘Pepe’ se enojó, siempre quiere jugar, pero para nosotros es mejor que juegue esos 60 minutos ", dijo el entrenador sobre la salida del delantero uruguayo en el duelo del martes.



En los últimos entrenamientos y trabajos del equipo azucarero, cuerpo técnico y jugadores han revisado las últimas actuaciones del equipo para conocer qué “es lo que sucede y eliminar los altibajos".



Desde hace más de un mes, los verdiblancos han venido en un bajó rendimiento y todo coincidió con la lesión del volante de marca Kevin Balanta, quien no se ha recuperado y ha tardado más de lo esperado.



"Kevin Balanta se viene recuperando bien, está trabajando, pero su recuperación nos tiene en duda si podemos contar con él. Esperamos que la próxima semana pueda estar listo. En un campeonato largo, un mal partido te da chance de recuperarte en estos partidos no, buscaremos que el equipo retome su nivel", dijo.



Sobre el duelo contra los antioqueños, Pelusso manifestó su respeto, pero confía en la calidad de sus deportistas para conseguir una buena actuación en su estadio.



"Hasta ahora Nacional ha demostrado ser el mejor equipo del campeonato, hasta ahora, hay que esperar al sábado. Debemos jugar bien, defender bien y concretar más, llevamos buen juego por las bandas. El potencial está, debemos retomar el buen camino y es ahora el momento, es la hora de la verdad. Para ganarle a Nacional el equipo debe rendir a su máxima capacidad", expresó.



Finalmente, Pelusso contó la situación actual de Andrés Roa, quien salió lesionado del partido contra Danubio y no podrá estar en este juego contra Nacional, aunque sea como alternativa.



“De Roa sabemos que es una lesión muscular, los estudios se harán cuando desinflame la zona. Está descartado para estos partidos".



Juan Antonio Bernardi M

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol