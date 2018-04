'Nacional más que un gran equipo es un gran plantel': Pelusso

Cali y Nacional jugarán su duelo pendiente por la fecha 14 este miércoles, y así se pondrán al día en la Liga, pues el próximo domingo se cerrará el todos contra todos de la Liga I-2018. El duelo de verdes dará inicio a las 8:00 p.m.

Sin embargo, Gerardo Pelusso habló de lo que sucedió en el ultimo cotejo frente a Bucaramanga y lo que espera en el compromiso de este miércoles, cuando se mida al equipo que dirige el argentino Jorge Almirón.



"La tarea es ver de qué manera ganamos el próximo partido. Nacional más que un gran equipo es un gran plantel, con jugadores de mucha calidad”, expresó el técnico uruguayo.



Pelusso analizó el después del cotejo contra el Bucaramanga, cuando el conjunto verde cayó en su estadio el pasado viernes. "Cada vez que nos va mal, hay un día para hacer el duelo y otro para pensar en lo que se viene. Si perdemos, yo tengo la obligación de analizar el juego", además, "no hay que seguir lamentándose, hay que ver lo mejor que tenemos para el partido del miércoles".



"Balanta está descartado para el miércoles, con Sand estamos mirando su evolución y mañana (martes) tomaremos la decisión", dijo sobre la actualidad del volante de marca joven y figura del equipo verde, quien hace tres semanas sufrió un desgarre y el fin de semana se resintió de la misma dolencia, además aclaró el tema del delantero argentino.



Sin embargo, frente al líder de la Liga, el uruguayo espera que su equipo recupere la memoria futbolística y así logre la clasificación a los cuartos de final, pues está cerca de lograrla: "Hemos tenido altibajos en nuestro rendimiento, pero debemos ir por una historia nueva este miércoles y aprender de lo que ha pasado".



Sin embargo, para este compromiso no contará con uno de los jugadores a los que más le ha dado confianza en esta temporada: Edison Mosquera, quien no estará contra su exequipo.



"No tenemos otro jugador con las características de Mosquera, armaremos un equipo que supla ese lugar y que cumpla de acuerdo al juego del rival", finalizó



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol.