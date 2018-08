‘El segundo tiempo se convirtió en un partidazo’: Gerardo Pelusso

Gerardo Pelusso, estratega del Deportivo Cali, quedó satisfecho por la producción de su equipo en la victoria agónica 3-2 sobre el Medellín, este sábado en Palmaseca, por la cuarta fecha de la Liga II-2018, pero dejó claro que salió indignado por la expulsión de John Édison Mosquera, jugador reincidente que dejó al equipo con diez hombres cuando más lo necesitaba.

“Fue un gran triunfo que obtuvo el equipo en un partido excelente, con dos equipos que salieron a tratar de ganarlo, sin especular, pero seguimos para adelante cada uno con sus armas, a pesar de que en el primer tiempo no me gustó del todo el comportamiento que tuvimos, muy apurados, una cosa es tener vértigo, velocidad para atacar al rival, que es una de nuestras virtudes, sobre todo por las bandas, y otra es apurarse; estuvimos muy apurados, creo que el primer tiempo fue parejo, contabilizo tres jugadas nuestras y dos del rival, terminó 1-1 en un partido parejo. El segundo tiempo se transformó en un partidazo, lo importante es que se ganó, y salimos a hacerlo incluso cuando nos quedamos con 10 jugadores”, manifestó el uruguayo.



“Teníamos dentro de lo previsto que podía ser un partido de esta naturaleza, lo pensábamos distinto, porque uno cuando piensa en un partido lo hace con un sistema defensivo invulnerable y tratar de superar al rival, pero sí teníamos que ésta iba a ser la primera final que íbamos a jugar en el campeonato, porque Medellín es un muy buen equipo, venía de ganarle muy bien a Millonarios en Bogotá, no tenía contratiempos en su alineación del fin de semana, venía crecido moralmente y con el equipo que tiene, estaba clarísimo que iba a ser un partido muy difícil, como realmente ocurrió, pero pudimos sortearlo, con tres puntos valiosos por la forma en que se logró”, añadió Pelusso Boyrie.



De la estrategia defensiva para jugarle al DIM, el charrúa explicó: “Está claro que lo que nosotros diseñamos no fue lo que pasó, queríamos que Sand convirtiera y que Cano no definiera, tomamos todas las precauciones con dos jugadores que tienen características distintas: Cano muy definidor y Caicedo el que le hace el trabajo sucio, el que va, pelea, arrastra marcas, y el otro muy certero; lamentablemente nos anotó dos goles, por ese lado no era el partido que imaginábamos, pero el fútbol tiene esas cosas”.



De la sensación que se lleva al final del juego señaló: “Hay que corregir siempre, generalmente cuando los problemas están en la defensa son solucionables, son de automatismo y de trabajo, pero después de este triunfo me voy tranquilo, porque tendremos tiempo para trabajar, para corregir, con una victoria es fantástico hacerlo. Si me voy con una sola preocupación es la expulsión de Mosquera, a mí las expulsiones no me gustan, no las acepto, nos quedamos con diez hombres en la finalización de un partido que era de ida y vuelta, o lo ganábamos o lo perdíamos, era todo o nada, quedar con diez hombres era muy complicado, no me olvido de eso”.



Felizmente, la pelota quieta, que le dio el triunfo, se trabajó en la semana: “Una de las fortalezas que tiene nuestro equipo es el vértigo, la velocidad, las jugadas se dieron de izquierda a derecha y viceversa, se hizo lo que nosotros presumíamos que se debía hacer, la pelota quieta siempre se trabaja, esa facilidad de Juan Camilo Angulo en la pierna derecha se tradujo en el gol que nos dio la victoria”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces