‘No sé si alcanzará la ventaja, pero ganamos con justicia’: Pelusso

Deportivo Cali sorprendió este sábado al Atlético Nacional y lo venció 1-0 en el primer partido de los cuartos de final de la Liga I-2018, disputado en el estadio de Palmaseca. El equipo azucarero fue superior a su rival y sacó una mínima ventaja de cara al juego de vuelta, que se jugará el próximo fin de semana en el Atanasio Girardot, de Medellín.

“Felicito a mis jugadores por el gran partido que hicieron, ya que no era fácil por el rival que enfrentamos, que fue líder del campeonato; y porque veníamos de jugar en un terreno muy complicado, con un largo viaje, y aun así se recuperaron para afrontar el compromiso”, destacó Gerardo Pelusso, entrenador verdiblanco.



El entrenador uruguayo habló sobre la lesión de Abel Aguilar, uno de sus volantes de experiencia en la línea de marca. “Abel sintió una molestia muscular y todavía no sabemos de la gravedad de la lesión. Creo que toda Colombia debe estar rezando para que no sea grave, no solo el Cali, pero debemos esperar las próximas horas”, comentó.



Tras la salida de Aguilar, Pelusso Boyrie también habló del ingreso del juvenil Andrés Balanta; pero lejos de darse el crédito de darle la oportunidad al jugador que finalmente fue la figura del encuentro, el charrúa ensalzó el trabajo de la cantera caleña: “Cali tiene una filosofía con su cantera y sus juveniles. El cambio lo hice obligado, este no es un mérito mío, si no del trabajo de los profesores de las categorías menores. Salió bien lo de Andrés Balanta, es una felicidad para todos en el club. A este chico lo conozco desde que jugó la Copa América Sub-17; lo vi jugar de defensor central y volante, y sé que tiene calidad”.



“Esta es una final de cuatro tiempos; hoy jugamos los dos primeros. Vamos a ver si esta ventaja es poca, pero escuché a poca gente diciendo que Cali iba a ganar. No sé si alcanza o no, pero ganamos con justicia; controlamos al rival y creamos situaciones de gol”, finalizó Pelusso.