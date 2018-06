Nacional y su final: las virtudes que lo hacen el de mejor rendimiento

Atlético Nacional venció a Huila desde los cobros del punto penal y fue así como selló su clasificación a la final de la Liga, en la que se enfrentará contra Tolima. El conjunto verde de Antioquia como el favorito por lo hecho hasta el semestre, pues es el equipo que más partidos ganó en el semestre y así ha sumado 46 puntos.

Atlético Nacional llegó a su final número 13 en torneos cortos, es el equipo colombiano que más veces disputó el título bajo este formato desde 2002. De estas finales, ganó 10 y perdió 3. Al frente está el Tolima que jugará su sexta final, de las cuales solo ganó 1, en el 2003-I. Estos son algunos factores que ponen a los antioqueños como favoritos para conquistar su estrella número 17.



*Una localía fuerte: Nacional completó 35 fechas sin perder por Liga, de las cuales 30 fueron victorias. En el presente torneo, disputó 11 partidos en el Atanasio, donde ganó 10 y empató el restante. Además, no recibió goles. Como dato clave, el verde paisa cierra la final como local.



*Ya derrotó al Tolima en Ibagué: En la primera fecha del presente torneo, Nacional se impuso por la mínima contra el vinotinto y oro. Según Jorge Almirón, fue uno de los mejores partidos del equipo, en el cual sacó una gran fortaleza defensiva y un ataque contundente.



*Un arquero sólido: Fernando Monetti es el arquero con la valla menos vencida, tan solo recibió 7 goles en 19 partidos disputados. En el Atanasio no le marcaron goles en lo que va del torneo.



*Un goleador desequilibrante: Dayro Moreno lleva 9 goles en el campeonato y está entre los máximos artilleros del certamen. El tolimense ha sido letal en el Atanasio. Se recuerda su doblete que bastó para la clasificación de Nacional a las semifinales.



*Una defensa consolidada: A pesar de la lesión de Daniel Bocanegra, el verde paisa ha tenido su zaga con Alexis Henríquez, Helibelton Palacios y Christian Mafla. Ellos tres han sido el bastión del equipo, sumado a las apariciones de Felipe Aguilar y Diego Braghieri.



*Un volante revelación: Jorman Campuzano llegó en este semestre a Nacional y no le pesó ser el equilibro en el medio campo antioqueño. Su juventud la compensa con la experiencia y personalidad para encarar los duelos uno contra uno.



Redacción Futbolred

Medellín