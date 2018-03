‘Estamos bien, pero siempre hay algo por mejorar’: Fernando Monetti

Para el exLanús, la importancia de defender el arco de Atlético Nacional radica en el trabajo que se realiza como equipo, más allá de los goles encajados, el arquero albiceleste se motiva como ha avanzado el nivel del grupo de cara a los diferentes torneos que tienen que enfrentar. Contra Jaguares, el guardameta está enfocado en que se puedan conseguir tres puntos más.

Sobre el nivel de la Liga, Monetti destacó que “el fútbol colombiano es mucho más físico, como se plantean los partidos y se dan tenemos que estar mejor preparados. Tiene su parte aguerrida y es más veloz con respecto al argentino”.



Además, para el platense “desde que llegamos los refuerzos, asimilamos la idea del grupo que pretende el técnico, se ve y se nota en los partidos que se está pudiendo hacer lo que quiere y poco a poco vamos a estar mejor”, sustentó.



En cuanto al rival de esta noche, “Jaguares no lo he visto mucho pero creo que un rival difícil que va a querer trabajar el partido”.



Monetti también habló sobre sus compañeros Christian Vargas y Juan David Ramírez, arqueros que trabajan codo a codo por ser titulares, además se refirió a la zona defensiva, de constante rotación por parte de Jorge Almirón. “La competencia es muy buena, tratamos de hacer lo mejor para cuando estemos, darlo todo y con la defensa la misma idea, pese a que hay una constante rotación, todos manejan los mismos conceptos de juego, cada uno cuando estuvo lo hizo de la mejor manera”.



Pensando en los diferentes sistemas tácticos en defensa y cómo evitar que los delanteros puedan poner en peligro su pórtico, Monetti indicó que “es un trabajo en equipo y cada partido tiene sus momentos de mayor o menor desgaste, la idea es que no lleguen con tanta facilidad. No recuerdo tener muchos mano a mano, pero el equipo está compacto en lo defensivo para que no suceda mucho”.



Finalmente, destacó el trabajo de sus compañeros. “Para mí son los mejores, el que esté sé que va a hacer un gran trabajo. La tranquilidad la va dando en cuanto al juego, más allá de los nombres hay una idea que se debe respetar. Estamos bien, pero siempre hay algo por mejorar”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín