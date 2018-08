Los equipos que han desaparecido y quedaron en el recuerdo de la Liga

A lo largo de 70 años, son varios los equipos que han logrado escribir la historia del fútbol de nuestro país, muchos de estos clubes siguen vigentes en el campeonato profesional y han logrado consolidar una estructura institucional que los ha convertido en reconocidas empresas del deporte. Mientras que en otros casos, algunos clubes se vieron obligados a desaparecer debido a diversos problemas administrativos o crisis económicas, y aunque intentaron mantenerse a flote, no lograron conservar su cupo en la máxima categoría del balompié nacional. Quedaron como un recuerdo y una anécdota de la vasta historia que traen siete décadas de fútbol.

A continuación, se recordarán aquellos equipos que nacieron en el torneo profesional y luego vieron esfumar su deseo de seguir en competencia.



Club Universidad Nacional de Colombia (1948-1952)

Fue uno de los precursores del fútbol profesional y era considerado el tercer equipo de Bogotá. La Universidad Nacional contaba con el respaldo económico y humano para ser parte del campeonato y así verse representado por un grupo de jugadores entre aficionados y costarricenses, quienes estaban dispuestos a enfrentarse a varías de aquellas figuras de la época del Dorado. Aunque dentro de sus instalaciones contaba con el estadio Alfonso López Pumarejo, su primer año en el profesionalismo lo tuvo que disputar en la ciudad de Pereira, debido a la restricción de la Dimayor de permitir a más de dos clubes de una misma ciudad. Ya en 1949, regresó a la capital debido a una solicitud de traslado por parte de las directivas tras las malas recaudaciones en entradas.



Su participación fue breve, tan sólo cuatro temporadas, y en donde logró actuaciones discretas. Se lleva el recuerdo de haber sido el encargado de abrir el campeonato contra Atlético Municipal, juego en el que cayeron por marcador de 2-0. Pero los problemas económicos y la falta de apoyo de los directivos, quienes se encerraron a la idea de que la academia se dedicaría netamente al estudio, fueron las razones por las que el proyecto terminó.



*Datos y números:

Campeonatos jugados: Cinco (1948 a 1952)

Uniforme: Camiseta, pantalón y medias blancas

Mejor posición: Sexto (6°) en 1949

Peor posición: Decimoséptimo (17°) en 1951



Once Deportivo de Manizales (1948-1951)

Otro de los equipos que hizo parte del primer campeonato profesional y el primero en ser fundado en el Departamento de Caldas, ya que su creación se dio en 1939. Fue declarado el rival de patio del Deportes Caldas, después conocido como Once Caldas, y surgió gracias a la idea de un grupo de empresarios y políticos que vieron la necesidad de que la ciudad capital tuviera su equipo de fútbol.



En aquella década de los años 40, Manizales era una metrópoli estratégica y de gran influencia económica para el país y se dio el lujo de competir con dos equipos en el Torneo nacional. El extinto estadio Fernando Londoño Londoño fue la sede de este modesto equipo en donde compitió durante la época del Dorado e intentó fomentar su hinchada. Pero sus flojos resultados y estar a la sombra de un Deportes Caldas, más fuerte y ya campeón en 1950, fueron las razones por las que el Once Deportivo tuvo que retirarse del campeonato y desaparecer como club. La falta de respaldo económico y las dificultades de sostener dos equipos llevaron a que su periodo de vida fuera corto en el balompié colombiano.



*Datos y números:

Campeonatos jugados: Cuatro (1948 a 1951)

Uniforme: Camiseta verde y blanca, pantalón y medias blancas

Mejor posición: Octavo (8°) en 1948

Peor posición: Decimosexto (16°) en 1950



Club Atlético Boca Juniors de Cali (1949-1957)

Fue uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano durante la década de los años 50, se fundó en 1937 y se convirtió en el tercer equipo de la ciudad de Cali. El auge del balompié en la región y el gran desempeño de la escuela en los torneos departamentales invitaron a que el club participará en el profesionalismo desde el año 1949. Con una identidad marcada por el Boca Juniors de Argentina, hizo su aparición en el estadio Yumbo y logró aceptables actuaciones. Pero su mejor momento se dio en las temporadas de 1951 y 1952, en donde terminó subcampeón por detrás de aquel flamante Millonarios. También es recordado por ser el primer campeón de la Copa Colombia, en 1950.



Pero con el paso de los años los resultados menguaron y la crisis económica afectó su estabilidad en el campeonato. La falta de hinchada, ya que América y Deportivo Cali acaparaban las mayorías, y de patrocinadores, obligaron a las directivas del cuadro boquense a retirarse del campeonato. Luego se convirtió en unas de las escuelas de formación deportiva con mayor renombre.



*Datos y números:

Campeonatos jugados: Nueve (1949 a 1957)

Uniforme: Camiseta azul y amarilla, pantaloneta y medias azules

Mejor posición: Segundo (2°) en 1951 y 1952

Peor posición: Octavo (8°) en 1949



Huracán Fútbol Club, de Medellín (1949-1951)

Se convirtió en el tercer equipo de Medellín y nació gracias a una fusión de dos clubes aficionados llamados Victoria y Huracán. La buena respuesta del primer campeonato en la ciudad los llevó a hacer parte del profesionalismo en 1949 y gracias a contar en su nómina con jugadores argentinos y peruanos, lograron la acogida de un buen sector del público. Pero sus campañas no fueron las mejores, era un conjunto que no salía de los últimos lugares de la tabla y en algunas ocasiones sufrió estruendosas goleadas, como la que le propinó Santa Fe por 10-2, en la temporada en la cual debutó. Hizo del estadio San Fernando, de Itagüí, su casa, y allí enfrentó muchos de los partidos que tuvo la oportunidad de jugar.



Ante las flojas campañas, el interés de los hinchas que logró se fue perdiendo y las bajas asistencias afectaron la situación económica del club. Sostener una nómina costosa con jugadores extranjeros los llevó al incumplimiento en los pagos y a la quiebra. Además, el auge de los equipos rivales de la ciudad les fue quitando protagonismo.



*Datos y números:

Campeonatos jugados: Tres (1949 a 1951)

Uniforme: Camiseta blanca, pantaloneta azul y medias negras

Mejor posición: Duodécimo (12°) en 1949

Peor posición: Decimoctavo (18°) en 1951



Deportivo Barranquilla (1949) y Libertad de Barranquilla (1956)

Ambos equipos vivieron situaciones parecidas en el momento de hacer su aparición en el fútbol, ya que aprovecharon la retirada de Junior de dichas temporadas. Deportivo nace en 1949, año en el cual debuta en el profesionalismo gracias a las diferencias entre Dimayor y la Federación que evitaron la presencia de los tiburones en el Torneo. Mientras que Libertad, aparece en 1956 y representa al Departamento de Atlántico tras la difícil crisis deportiva y económica del histórico de Barranquilla.



Poco para rescatar de dichas campañas, Deportivo no logró una buena actuación en el campeonato y terminó en la casilla 13 de la tabla, una penúltima posición que enterró el interés de la hinchada. Mientras que Libertad, obtuvo una discreta participación tras terminar en la octava posición, pero su proyecto no tuvo continuidad. Ambos equipos jugaron en el histórico estadio Romelio Martínez.



El desorden administrativo de las directivas, la difícil situación económica de Junior de Barranquilla y el poco interés de los hinchas por ambos proyectos, hicieron que tanto Deportivo como Libertad, tuvieran poca duración en el profesionalismo. Pero en su corta vida intentaron representar a la región en años en los que parecía que la ciudad no iba a tener fútbol.



*Datos y números:

Campeonatos jugados: Uno para cada equipo (1949) (1956)

Uniforme: Camiseta blanca y azul, pantaloneta y medias blancas

Mejor posición: Libertad – Octavo (8°) en 1956

Peor posición: Deportivo – Decimotercero (13°) en 1949



Sporting Club de Barranquilla (1950-1953 y 1988-1991)

En otros de los intentos por consolidar un segundo equipo en la ciudad de Barranquilla, surgió el Sporting Club, una institución que tuvo dos cortos ciclos en el torneo y no alcanzó los resultados esperados. Fue fundado en 1923 por Fausto Muñoz y Adolfo Graubard, y durante cuatro temporadas continuas hizo parte del profesionalismo. Su mejor participación fue en 1951 tras terminar séptimo.



Más allá de esa gran temporada, el ‘tigre barranquillero’ se mantuvo en los últimos lugares, y con el fin de la época del Dorado llegó también una crisis económica que lo obligó a retirarse de la competencia y cerrar sus puertas. Luego, en 1986 resurgió la idea del regreso de Sporting, y con el apoyo económico de las empresas textiles, el equipo volvió a jugar en la gran élite del balompié nacional en el año de 1988.



Pero sus resultados poco cambiaron, el apoyo monetario se invirtió en importantes contrataciones extranjeras y, ante la ausencia de logros deportivos, las deudas crecieron. Su baja asistencia los obligó a jugar en el estadio Romelio Martínez y, tal fue la difícil situación, que en el último Torneo se vio obligado a que cada camiseta tuviera un patrocinador diferente.



*Datos y números:

Campeonatos jugados: Ocho (1950 a 1955 y 1988 a 1991)

Uniforme: Camiseta amarilla y negra, pantaloneta blanca y medias negras

Mejor posición: Séptimo (7°) en 1951

Peor posición: Decimoquinto (15°) en 1990



Deportivo Samarios (1951-1952)

Fuel primer equipo en representar a la ciudad de Santa Marta y se creó con el objetivo de llevar el fútbol colombiano a dicha zona del país. Fue fundado en 1951 con el propósito de participar directamente en el campeonato profesional y contó con el respaldo de las autoridades gubernamentales y algunas empresas de Magdalena. Tan solo dos temporadas tuvo presencia en la máxima categoría y sus posiciones no generaron mayor relevancia en el Torneo, ya que siempre se mantuvo en la parte baja de la tabla.



Jugó en el viejo estadio Eduardo Santos, estuvo apoyado con una buena base de futbolistas húngaros y dentro de los datos anecdóticos que dejó en el balompié local fue la goleada 12-1 que le propinó a la Universidad Nacional. Sin generar mayores expectativas en la población y con una crisis económica notable debido a los flojos resultados a lo largo del campeonato, Deportivo Samarios le dijo adiós al profesionalismo, pero su idea le abrió las puertas a Unión Magdalena. En 1991 regresó y jugó en la Primera C, logró un ascenso a Segunda División pero no contó con los recursos para sobrevivir en el profesionalismo.



*Datos y números:

Campeonatos jugados: Dos (1951 y 1952)

Uniforme: Camiseta a rayas blanca y azul celeste, pantaloneta y medias blancas

Mejor posición: Undécimo (11°) en 1952

Peor posición: Decimocuarto (14°) en 1951



Club Deportivo Oro Negro (1971)

El equipo fue fundado en la ciudad de Barrancabermeja, en 1971, y ocupó el puesto que abandonó Independiente Medellín, que no pudo jugar ese año el torneo nacional por problemas económicos. Contó con el respaldo de los entes gubernamentales del municipio santandereano y logró tener entre sus filas a muchos jugadores del poderoso, quienes necesitaban seguir en competencia. Pero como en varios de los casos mencionados, su duración en el profesionalismo fue efímera y sus resultados en la temporada de aquel año no generaron mayores expectativas. Una recordada goleada 8-1 en contra por parte de Once Caldas y una modesta posición 15 en la tabla, fue el recuerdo de este equipo de Barrancabermeja en el balompié nacional.



Aquel año fue difícil para el Oro Negro y otros equipos del campeonato, ya que la crisis económica de la época ponía en duda su continuidad. Además, se enfrentó con el escepticismo de la afición, la desorganización administrativa y con el anuncio anticipado del regreso de Medellín, lo que obligaba a la salida de varios de sus jugadores.



*Datos y números:

Campeonatos jugados: Uno (1971)

Uniforme: Camiseta a rayas azul y roja, pantaloneta y medias rojas

Única posición: Decimotercero (13°) en 1971



Otros sueños de equipos que se desvanecieron

Vale mencionar, que en los primeros campeonatos existió el equipo Atlético Municipal (1948-1950), pero después recibió el nombre de Atlético Nacional debido a que esta denominación estaba más acorde con los principios del club de contar con solo jugadores colombianos. Por su parte, Deportes Caldas se convirtió, en 1959, en Once Caldas, debido a la urgencia de la dirigencia de la ciudad por rescatar aquel equipo que había brillado en los años del Dorado.



Otros casos para tener en cuenta son los de Unicosta, Centauros de Villavicencio y Uniautónoma, equipos que hicieron parte de la Primera División y que luego desaparecieron como instituciones deportivas. Las crisis económicas, la falta de apoyo y las desorganizaciones administrativas acabaron con estos proyectos que surgieron del fútbol de ascenso.