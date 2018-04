Equidad espera mantener su buen nivel en Techo, enfrentando a Leones

La Equidad espera recomponer su camino en la Liga I-2018 cuando reciba este martes a las 4:00 de la tarde, en el estadio de Techo, a Leones. El compromiso es válido por la jornada 14 de la Liga I-2018.

Los aseguradores llegan al cotejo contra el cuadro antioqueño tras empatar 0-0 con Millonarios en casa, por eso la urgencia de empezar a sumar de a tres si quieren mantener la ilusión de llegar a las finales.



"Si queremos clasificar a los ocho hay que empezar desde mañana (martes) ganándole a Leones. Nos ha faltado concretar las jugadas que nos quedan porque hemos estado bien defensivamente, confiamos que se nos abra el arco", afirmó Wálmer Pacheco.



Para este compromiso, los conducidos por Luis Fernando Suárez no podrán contar con su capitán Stalin Motta por acumulación de amarillas. No obstante, recuperan a dos fichas importantes: al central Jeider Riquett y al lateral Andrés Correa.



En las todas del conjunto capitalino no se confían del rival, pues si bien es su primera experiencia en la máxima categoría, este encuentro lo tomarán con mucha precaución.



"Sobre el papel son muchas cosas, al final son once contra once, en la cancha es muy diferente a lo que las estadísticas hablan. Vamos a trabajar el partido para lograr la victoria porque la necesitamos para lograr la clasificación, que es uno de nuestros objetivos", dijo el central John García.



Por otro lado, La Equidad, que tiene 14 puntos y es 16 en la tabla, espera mantener su buen ritmo en Techo, en donde está invicto con tres victorias y cuatro empates.



Leones con la necesidad de sumar, visita a Equidad en Bogotá



Con la necesidad de sumar en la tabla, los felinos antioqueños visitan suelo capitalino. Al frente están los aseguradores quienes han fortalecido su campaña como local y con la esperanza de acortar distancias para entrar a los cuartos de final de la Liga, buscarán ganar para meterse en la pelea.



Dos cambios tendrá el equipo auriverde para su encuentro en Bogotá: Jonathan Marulanda entra a la convocatoria por Duván González, mientras que Juan Pablo Ramírez lo hará por Mateo Serna.



El técnico Juan Carlos Álvarez, consciente que no han podido conseguir los resultados necesarios para engrosar el promedio del descenso y aspirar a la próxima instancia, espera que el planteamiento en Bogotá sea positivo para lograr su segunda victoria en el certamen.



“Nos ha venido costando marcar, las opciones que no hemos concretado nos ha costado en el arco rival. Debemos seguir trabajando para mejorar esa parte ofensiva. Seguimos buscando opciones para encontrar soluciones”, remarcó.



Sobre el rival, el DT auriverde expresó que “será un gran rival, nosotros vamos con la intención de lograr un resultado que nos permita tomar confianza para lo que viene. Tengo comodidad para trabajar y plasmar mi idea, los jugadores trabajan con gran intensidad, hemos tenido situaciones en el juego que nos han costado resultados”.



Por su parte, el delantero Antony Otero regresa a la capital donde se forjó como profesional, con la camiseta de Leones espera seguir marcando, esta vez frente a Equidad. “Vamos a enfrentar a un rival duro, con experiencia, tenemos que mentalizarnos para jugar con personalidad y poder conseguir los resultados. Hay detalles por mejorar, nosotros debemos creernos que estamos para mantenernos en la A”.



Alineaciones probables

La Equidad: Cristian Bonilla; Jhon Álex Cano, Francisco Nájera, Jeider Riquett, Andrés Correa; Juan Alejandro Mahecha, Daniel Padilla; Brayner de Alba; Wálmer Pacheco, Diego Valoyes, Carlos Peralta.

D.T.: Luis Fernández Suárez.



Leones: Arled Cadavid; David Montoya, Anderson Angulo, Felipe Aguirre, Edisson Restrepo; Yeison Zabaleta, Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez, Juan Pablo Ramírez; Antony Otero, Jeison Medina.

D.T.: Juan Carlos Álvarez.



Redacción Futbolred

Bogotá



Redacción Futbolred

Medellín