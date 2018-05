Envigado 'estrenó' el uniforme naranja con victoria 2-0 sobre Medellín

Envigado superó 2-0 al Deportivo Independiente Medellín y cerró decorosamente su participación en la Liga I-2018, mientras que el poderoso llega a los cuartos de final con 35 puntos y como uno de los equipos cabeza de serie.

El duelo en el estadio Polideportivo Sur de Envigado tuvo acciones de parte y parte en los primeros minutos. La mala puntería de Camilo Mancilla, por el naranja, y de Germán Cano, por el equipo del pueblo, no permitieron que se abriera el marcador.



Quien no falló frente al arco fue Wilfrido de la Rosa, quien marcó el 1-0 al minuto 26 de la primera parte. El gol le dio la posesión al Envigado, que tuvo otros acercamientos al arco que esta vez fue defendido por Andrés Mosquera. El final de los 45 minutos llegó con el triunfo para el local.



En la parte complementaria, Medellín despertó y tuvo algunas opciones de gol: Daniel Restrepo y Elvis Mosquera pudieron igualar el marcador, pero no fueron eficaces de cara al arco de Santiago Londoño.



Al 28, Daniel Londoño subió por el flanco izquierdo y mandó un centro a media altura al borde del área, donde llegó Juan Mosquera y con un sutil toque la mandó al fondo de la red sin que Mosquera pudiera hacer nada para detenerlo.



Antes del final del duelo hubo dos opciones más de gol. Juan Fernando Caicedo, para Medellín, la estrelló en el palo. Mientras que Envigado, en los pies de De la Rosa, pudo marcar el tercero en el encuentro, pero definió por fuera de los tres palos.