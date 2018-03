Envigado ganó 0-3 y castigó a un Junior sin chispa en el Metropolitano

Envigado dio la sorpresa en esta jornada de duelos aplazados y superó 0-3 a Junior en el estadio Metropolitano, de Barranquilla. Los antioqueños fueron eficaces de cara al arco de Sebastián Viera y superaron ampliamente a su rival en el trámite del partido.

El conjunto naranja, que esta vez vistió de un verde fosforescente, no se amilanó frente a su rival y lo presionó desde los primeros minutos en su propio terreno. Junior quiso ser el protagonista con el balón en los pies, pero no había un conductor que lo hiciera.



La primera aproximación de la visita llegó a los 26 minutos, cuando Diego Moreno remató de media distancia, Sebastián Viera dio rebote y Wilfrido de la Rosa fue por el balón; en la disputa por este, el delantero exigió un toque en el área para que fuera sancionado como penalti por parte del arquero, pero el juez Gustavo Murillo no lo pitó.



Pero minutos después, Nelson Lemús centró desde la derecha, la defensa rojiblanca se durmió y el balón le quedó en los pies a Iván Rojas que remató con dirección al arco y marcó el ansiado gol para la visita.



Junior buscó jugar al pelotazo y así llegó a los predios de Santiago Londoño, pero nada creó verdadero peligro para el arquero de los antioqueños.



Incluso fue el mismo arquero el que inició la jugada del segundo gol. Londoño sacó desde su arco y llegó hasta el área de Viera, allí llegó De la Rosa y fue más rápido que Jonathan Ávila y Rafael Pérez para llegar al balón primero que los defensas y rematar al arco de Viera. 0-2 y sorpresa en el final del primer tiempo en el ‘Metro’.



La parte complementaria fue de control de Junior. El juego por los costados con Yony González y Luis Díaz buscaba ser el desequilibrio, pero no vencían la buena defensa naranja. Fue así como llegó al terreno Jarlan Barrera.



El ‘10’ quiso generar las opciones de gol más claras y asistió en dos oportunidades a sus compañeros. Primero fue para Luis Carlos Ruiz, pero el remate de cabeza fue bien despejado por el arquero Londoño. Posteriormente, fue Teófilo Gutiérrez el que también lo buscó con la testa, pero una más apareció el arquero.



Con el pasar de los minutos, Junior perdió profundidad, pero los que supieron aprovechar cada acercamiento al arco rival fueron los visitantes, pues en el tiempo de adición del segundo tiempo, Neyder Moreno aprovechó un rebote y marcó el 3-0 final.