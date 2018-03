Envigado quiere meterse a los ocho de la Liga: recibe a Santa Fe

Envigado Fútbol Club recibe a Independiente Santa Fe este miércoles, desde las 6:00 p.m., por la octava fecha de la Liga I-2018; encuentro a disputarse en el estadio Polideportivo Sur, de Envigado.

Los flojos resultados conseguidos en las últimas fechas, ponen a los naranjas en un incómodo décimo lugar con ocho puntos. El frente de ataque no ha podido ser sólido y por eso terminan padeciendo los partidos.



Rubén Bedoya espera reivindicarse contra un cardenal que viene flojo en la Liga, pero que siempre será un equipo de cuidado. Aprovechando el receso por elecciones, para el estratega envigadeño será importante sumar en esta fecha.



“Esperemos tener un buen compromiso, hacer relucir un mejor nivel. Los recesos son buenos, pero motiva la competencia. Queremos afinar el ataque, no venimos en buen momento, esperamos tener un buen rendimiento, aplicado a lo que hemos hablado con el grupo”, comentó Bedoya.



Sobre el rival, Bedoya expresó que “cada partido es una historia diferente, siempre motiva enfrentar a esta clase de rivales, estamos convencidos que podemos salir de este bache, ellos no andan bien, pero no nos podemos confiar”.



Por su parte, contra el equipo cardenal puede darse el debut de Wilfrido de la Rosa en el Polideportivo Sur, de la Rosa jugó en la derrota contra Deportes Tolima y pese a tener opciones, quiere seguir intentando para ser el referente de ataque.



“Espero reflejar con goles la confianza que me han tenido. Poco a poco sumo minutos y quiero ser importante para Envigado”, remarcó Wilfrido quien quiere ser determinante como lo hizo en Pasto, donde fue uno de los jugadores claves el año pasado.



Santa Fe no puede dar más ventajas: llega obligado a Envigado



Independiente Santa Fe necesita una victoria urgente en la Liga I-2018. Así, este miércoles visita a Envigado con la obligación de mejorar su alicaída imagen y sacar tres puntos fuera de su casa para nivelar las cargas en la tabla de posiciones, pues ocupa los últimos puestos.



Al cuadro albirrojo le ha costado fortalecerse como equipo. Aparte del regular rendimiento en lo que va del año, también han golpeado duro las lesiones. Para fortuna para el técnico Gregorio Pérez, podrá volver a contar con el lateral derecho Víctor Giraldo y además regresará Juan Daniel Roa al medio campo; además Leyvin Balanta tendría minutos, mientras que cuidó a Wilson Morelo para el fin de semana.



“Tenemos que seguir trabajando con mucha tranquilidad y confianza en que podemos corregir los errores y fortalecernos. Sabemos en qué hemos fallado y solo nos queda mejorar para conseguir buenos resultados. La actitud está, así que vamos a mejorar”, aseguró Víctor Giraldo, quien espera volver para brindarle su experiencia al plantel cardenal.



Santa Fe ocupa el puesto 18, con 6 unidades en igual cantidad de compromisos. Como visitante perdió las tres veces que jugó en este campeonato.



Alineaciones probables



Envigado: Jefferson Martínez; Nelson Lemus, Camilo Mancilla, Luís Rodríguez, Daniel Londoño; George Saunders, Diego Moreno, Duván Vergara, Nicolás Giraldo; Michael López y Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Rubén Bedoya.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Víctor Giraldo, Javier López, William Tesillo, Carlos Arboleda (Leyvin Balanta); Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Rubén Bentancourt, Jhon Pajoy.

D.T.: Gregorio Pérez.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín



Redacción Futbolred

Bogotá