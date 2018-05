‘En Barranquilla dimos un gran golpe, no hemos ganado nada‘: Mosquera

El rojo buscará seguir ese buen paso que agarró en el Metropolitano y que hoy lo tiene cerca de una nueva semifinal. Para Independiente Medellín el anhelo de una nueva estrella no solo están en sus hinchas, sino también en sus jugadores. Uno de ellos es Elvis Mosquera, el volante de primera línea tuvo un gran juego en Barranquilla y espera repetirlo si es titular, en un Atanasio palpitando corazones poderosos.

Previo al complemento de esta serie contra Junior, Mosquera confía en su equipo para ser semifinalista. “He tenido competencia durante la temporada, hay una competencia muy sana y cuando me toque jugar, me brindo al máximo”, resaltó.



En cuanto a la rotación, Mosquera expresó que “son decisiones internas, hay que respetarlas. Somos 25 jugadores y todos estamos preparados para encarar los partidos”.



Sobre la función en la zaga y el haber sacado el cero como visitante, Elvis explicó que “se venía buscando esa solidez defensiva, en el partido en Barranquilla logramos sacar un gran resultado y eso motiva para lo que viene”.



Además, “conozco la posición, en Equidad y Envigado jugué como central y no es algo descabellado para mí. Si tengo que estar en esa parte de la cancha lo haré. Somos solidarios, versátiles y lo importante es hacer un buen papel en la zona defensiva”.



Proyectando el juego en el Atanasio, Mosquera aclaró que “es un partido de 180 minutos, en Barranquilla dimos un gran golpe, pero todavía no hemos ganado nada. En nuestro estadio y con el apoyo de nuestra gente queremos pasar de fase”.



Finalmente, la consigna del volante es “ser inteligentes, pacientes y con sabiduría para desconectar ese circuito de juego. Ojalá juguemos bien y ganar con tranquilidad”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín