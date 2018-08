El 'Pibe' explica el 'problema' entre su sobrino Jarlan y Junior

Carlos el ‘Pibe’ Varderrama es célebre por ser uno de los máximos ídolos del Junior de Barranquilla y recientemente incursionó en YouTube y allí habló sobre el tema Jarlan Barrera, quien no juega en los ‘tiburones’ como consecuencia de su no renovación del contrato con el club.



“Hay una parte de la afición que la está agarrando contra el ‘pelao’ sin motivo”, dijo el ‘Pibe’, quien luego contó cómo fue la llegada de su sobrino a Junior: “Cuando el ‘pelao’ llegó, hizo pruebas y las pasó. Ahí firmó un año con opción de compra, luego de eso el club compró el pase y firmó por tres años. Cuando se iba a acabar esos tres años, lo vuelven a llamar y cuando fuimos pensamos que era por tres años, otra vez, pero el presidente Antonio Char lo mejoró por un año y nosotros aceptamos”.

Incluso, el ídolo rojiblanco expresó que él estuvo en todas esas negociaciones y por eso conoce cómo fue todo el proceso.



“Él firmó por un año y yo estuve ahí. Pero en las reuniones que iniciaron hace unos meses yo no estuve, por primera vez. Cuando lo llamaron a renovar él tomó su decisión de no continuar en el equipo. Cuando cumpla su contrato quiere salir y él tiene todo su derecho”, dijo.



También el ‘Pibe’ explicó qué lo tiene molesto con Antonio Char: “El presidente del club debe salir a decir que se le hizo el contrato a un año y por eso no estoy de acuerdo con cómo lo están haciendo. Jarlan no es indisciplinado ni nunca tuvo un problema en el club”.



Sobre propuestas para cambiar de equipo, Varderrama confirmó que varios clubes lo han llamado, pero que su respuesta siempre ha sido la misma, incluso ahora, que faltan cuatro meses para que finalice el contrato.



“A mí me han llamado a preguntar por él y yo siempre los remito al club porque tiene un contrato firmado. El ‘pelao’ dijo que no iba a renovar, pero aún faltan tres meses y muchas cosas pueden pasar. Todo se soluciona dialogando”, afirmó.