‘Hubo muchas cosas buenas lo defensivo y lo ofensivo‘: Monetti

Uno de los pilares fundamentales para el triunfo de Atlético Nacional frente a Once Caldas fue Fernando Monetti, el golero argentino se ha venido destacando partido a partido cada vez que lo exige el rival. Tras la victoria 1-0 contra el blanco blanco, el platense agradece el trabajo del equipo para seguir en lo más alto de la Liga.

“En general el equipo hizo un buen trabajo, el rival también juega y genera opciones, por momentos caímos en el juego de ellos y no nos convenía tanto. Al final logramos resolver un partido difícil y nos quedamos con la victoria”, comentó Monetti.



Sobre el funcionamiento del equipo, el meta destacó que “hubo muchas cosas buenas en cuanto a lo defensivo y lo ofensivo y eso es fundamental para lo que nosotros queremos”.



Además, el planteamiento que tuvieron los manizaleños no fue una novedad para Monetti. “No es el primer equipo que pretende jugarnos acá, yo debo estar atento para intervenir en las ocasiones que tiene el rival, por suerte estuvimos bien y volvemos a sacar el cero en nuestro arco”, destacó.



Finalmente analizó a Bolívar de La Paz, rival del próximo martes por la cuarta fecha del grupo 2 en la Copa Libertadores 2018.“Trataremos de contrarrestar el juego de ellos, debemos estar a la altura para conseguir un buen resultado. Ellos no van a presentar el juego que tuvieron en La Paz, por ahí van a jugar un poco a lo defensivo y tratar de atacar con espacios que nosotros cedamos, tenemos dos días para prepararnos y hacer nuestro juego de la mejor manera”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín