Edward López, el hombre clave de la llave entre Patriotas y Huila

La figura de Edward López levantándose del piso, tras el centro de Jorge Ramos, cuando se jugaba el minuto 93 del partido de ida de cuartos de final de la Liga en Tunja, está fijada en la memoria de los fieles hinchas de Huila.

Ese tanto, agónico, meritorio por la insistencia del equipo opita y con un valor fundamental, pues no se perdió en la exigente prueba en altura, es la razón por la cual está abierta la puerta hacia la semifinal del torneo.



El héroe vino desde Apartadó (Antioquia) y apenas tiene 23 años. Y aunque muchos lo querían en tareas de defensa, el técnico Néstor Craviotto fue en contra de la corriente y, por fortuna, lo convirtió en delantero.



“La más importante (revelación) fue Edward López, un chico que vino de Orsomarso, que jugaba de lateral, a veces de extremo y nosotros, que hacemos entrenamientos cambiando de posiciones para que ellos sepan lo que siente el compañero cuando lo cambian de posición, lo pusimos de 9 y tuvimos muy buena respuesta”, explicaba el entrenador en entrevista con Futbolred.



Fue exactamente la historia que recordó el propio López en El Alargue de Caracol: “Llegué como lateral derecho y basados en los entrenamientos, como el ‘profe’ me ha visto, ahora he tenido un gran semestre, me siento cómodo. Yo jugué de 9 hace cuatro años, volví al puesto y gracias a Dios lo hago de la mejor manera”, dijo.



López es el resumen de lo que atesora el Huila para seguir dando sorpresas en la Liga: sacrificio, rapidez en la salida, efectividad a la hora de definir y mucha, mucha confianza.



“Seguimos soñando, para eso trabajamos día a día”, asegura el hombre que, en Neiva, espera confirmar con su equipo el anhelado paso a la semifinal de la Liga.