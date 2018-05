‘Estamos firmes y queremos quedar en la historia del club‘: Braghieri

Los verdolagas cumplieron uno de los objetivos trazados para este semestre, clasificados a los octavos de final, Nacional se concentra en las semifinales de la Liga donde enfrentara al Atlético Huila. Uno de los jugadores que llegó este semestre al club es Diego Braghieri, el argentino confía en dar hasta lo último para seguir escribiendo historia en el conjunto antioqueño.

Sobre que rival le gustaría en los octavos de final, Braghieri expresó que “estamos los mejores equipos, en esta instancia todos los rivales son duros. Tanto de Argentina o de otros países, son fuertes de local y por algo están acá, veremos con quien nos tocará en el torneo. Ahora vienen partidos muy lindos en la Liga y es donde estaremos enfocados, queremos estar lo más alto posible”.



En cuanto al juego como central por derecha, el argentino indicó que “es distinto jugar con otro perfil, pero hice un gran trabajo con Alexis (Henríquez), en la Copa Libertadores no hay apellido, todos los equipos son difíciles y debemos contrarrestar las propuestas del rival”.



Pensando en el planteamiento que han tenido los últimos equipos que pisan el Atanasio, cerrándose atrás y entregándole la iniciativa a los verdes, Braghieri destacó que “hay muchos equipos que se cierran atrás, no nos salen a jugar. Muchos equipos se nos cierran y tratamos de mover la pelota para romper las líneas, no todas las jugadas las podemos terminar con remates de fuera del área”.



Finalmente, proyectó cómo se siente el grupo de cara al tramo final del semestre. “El grupo está bien, no es fácil estar clasificados en los octavos de final y en semifinales de la Liga. El grupo demuestra que estamos firmes y que queremos quedar en la historia de este club, vamos a hacer todo lo posible por conseguir una nueva estrella para este club”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín