'Nadie daba por hecho que Medellín ganara en Barranquilla': Didier

Independiente Medellín continúa preparándose de cara al juego de vuelta por los cuartos de final en la Liga I-2018. Uno de los jugadores que pasa un gran momento en el equipo del pueblo es Didier Moreno, el volante de marca anotó el gol que le dio la victoria al rojo antioqueño, que le permite llegar con ventaja al Atanasio. Moreno no se confía, pero sabe que con inteligencia y buen juego, se meterán entre los cuatro mejores del campeonato.

“Va a ser un partido vital para nosotros, poder sostener el resultado o ampliarlo, estamos con esa tranquilidad de lo que podemos mostrar en el terreno de juego, tener esa certeza de que podemos hacer un buen compromiso y ratificar nuestra clasificación”, remarcó Moreno.



En cuanto al gol conseguido en el Metropolitano, destacó que “una de mis cualidades es la capacidad física que tengo, aproveché el espacio para llegar a posición de gol para poder darle la victoria al equipo”.



Por otro lado, hablando del rival, Didier señaló que “Junior tiene una nómina amplia, con muy buenos jugadores y que en cualquier momento pueden desequilibrar. Más que pensar en ellos, debemos enfocarnos en el Medellín, demostrar nuestro trabajo, la planificación que tenemos y mantener la diferencia en el marcador”.



Además, “nadie daba por hecho que Medellín pudiera ganar en Barranquilla, pero fuimos inteligentes, planteado un partido que nos salió redondo. Ahora con la ventaja que tenemos, podemos tener una mayor tranquilidad y ser más inteligentes en el partido de vuelta”, acotó.



Sobre la sociedad con William Parra en la marca, Moreno expresó que “sabemos de las condiciones que tiene (William) Parra en lo defensivo y en lo que puede aportarle ofensivamente al equipo, (Andrés) Ricaurte nos genera más fútbol, pero tengo menos respaldo en la marca. Con William me puedo soltar más en la zona ofensiva”.



Imaginando lo que pueda suceder el próximo domingo, Didier proyectó que “desde mi punto de vista, salimos a la cancha pensando que vamos 0-0, sabemos que si no nos marcan estamos clasificados. Además confiamos en el gran ataque que tenemos, debemos estar tranquilos más no confiados, hay que salir a ganar”.



En cuanto al apoyo del público para estas instancias finales, el volante remarcó que “estamos muy agradecidos con el hincha poderoso, ese empuje contra Sol de América fue valioso, es vital que nos sigan acompañarnos, son parte importante de este proceso. El domingo queremos el Atanasio a reventar, la hinchada intimida al rival”.



Finalmente, Didier valoró que “todo el semestre fuimos muy combativos, contra Sol de América y Junior se ha visto más por que han sido partido definitivos. Este Medellín es un equipo que si le toca jugar juega y si le toca pelear, pelea. Con esa consigna saldremos el domingo, queremos ser vistosos y manejarle la pelota al Junior, que eso les hace mucho daño”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín