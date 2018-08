‘La salida es un momento difícil porque dejo mi casa’: Didier Moreno

Didier Moreno pasó este jueves a despedirse de la hinchada 'poderosa' antes del juego de la Copa Colombia entre Medellín y Once Caldas. Antes de partir rumbo a España, donde se sumará a las filas del Deportivo La Coruña a préstamo por un año con opción de compra, el volante habló en rueda de prensa para explicó su salida del rojo antioqueño.



“Llegó el momento de hacer un alto en el camino, de poder emprender una nueva historia, la chance de ir al fútbol europeo para seguir con el crecimiento deportivo y profesional”, dijo.



Al ser consultado si fue fácil irse del Medellín admitió que no lo fue: “Es un momento difícil la salida porque mi casa y esta es la institución que me acogió casi cuatro años, donde he vivido momentos espectaculares y he sentido el cariño de la gente”.



Moreno fue sondeado varias veces para partir al fútbol argentino, pero aseguró que su intención siempre fue ir a Europa y a una liga con buen nivel. “Es un sueño cumplido porque desde niño soñé con ir al fútbol europeo. Espero llegar a una liga competitiva y encontrar un equipo con hambre y con la ambición de lograr los objetivos, como llegar a primera división”.