Didier Moreno: seguridad para Medellín y sorprendió con gol a Junior

Deportivo Independiente Medellín obtuvo este domingo un trabajado triunfo 0-1 en su visita al Atlético Junior, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga I-2018. El poderoso supo plantear un partido inteligente, serio en marca y defensa, y supo castigar la defensa juniorista en el momento indicado para quedarse con un triunfo que lo acerca más a la semifinal del campeonato.

La figura del conjunto antioqueño fue Didier Moreno, volante obediente en sus tareas de equilibrio y recuperación, que no solo tuvo un aporte muy importante en defensa, si no que concretó el gol del triunfo poderoso, tras una jugada previa del resto de sus compañeros. Con personalidad y tenacidad, el chocoano se destacó en el onceno que dirige Ismael Rescalvo.



“El equipo hizo un trabajo impecable en lo defensivo y aprovechó la oportunidad que tuvo. No fue solamente mi papel, si no el de todo el grupo, que ha demostrado liderazgo y compromiso frente a un Junior que no fue menor. Ahora tenemos que ratificar este buen resultado jugando en nuestro estadio”, mencionó Didier Andrés.



Con 26 años, Moreno Asprilla ha vendido incrementando su nivel, mostrando su experiencia y convirtiéndose en pieza fundamental del medio campo del equipo del pueblo. Aunque su gol fue heroico, los hinchas del rojo antioqueño también le agradecen por una salvada al arco de David González: el también destacado guardameta ya estaba vencido, pero Didier evitó que el balón entrara y así el tiburón pudiera empatar.



Así, Moreno y sus compañeros esperan mantener la ventaja de un gol frente al Junior; le quedan 90 minutos en el estadio Atanasio Girardot, para dar la sorpresa en la llave y conseguir el cupo a las semifinales del campeonato.