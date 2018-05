Nacional apuesta a la ventaja de visitante, en semifinal contra Huila

Atlético Nacional visita este martes desde las 7:45 p.m. al Atlético Huila en el estadio El Campín de Bogotá, en el partido de ida de la semifinal de la Liga I-2018.

Aunque no ha tenido un buen rendimiento en la altura durante este semestre, los verdolagas buscarán la ventaja necesaria para llegar a una nueva final. Mientras que los huilenses se ilusionan con llegar a la tercera final y que esta vez sea la vencida.



Tras una semana larga con juego de Copa Libertadores en el medio, los conducidos por Jorge Almirón ultimaron detalles para este duelo contra el Huila. Aunque no será en el calor envolvente de Neiva, el conjunto antioqueño es cauteloso, pues el partido será en Bogotá, una ciudad donde no ha sacado buenos resultados durante este semestre.



Aunque cada partido es una historia distinta, Almirón mantuvo gran parte del equipo que igualó sin goles contra Colo Colo, la única variante que dispuso el técnico argentino, fue la presencia de Andrés Rentería en lugar de Rafael Marcelo Delgado.



Otro de los que podría reaparecer como titular es Felipe Aguilar, el defensa superó sus molestias físicas y está mentalizado en que su equipo logrará una nueva final colombiana. “Estamos motivados para competir, queremos buscar un buen resultado para resolver la serie en Medellín”, remarcó.



Sobre su lesión señaló que “desafortunadamente tuve una molestia en mi mejor momento con Nacional, ahora vuelvo y espero mostrar ese nivel”.



Al hablar del estadio El Campín, el defensa comentó que “es un gran escenario para jugar una semifinal del fútbol colombiana, allá hemos sacado buenos resultados y esperamos que haya un gran acompañamiento de nuestra gente”.



En cuanto al análisis del equipo auriverde, el técnico Almirón explicó que “juegan con mucho ataque directo, maneja una buena pelota quieta. No son profundos, los laterales llegan y tiran centros, los delanteros son fuertes. Hemos trabajado acerca de eso y dependerá si juegan con línea de 5 o 4 atrás”.



Además, acotó sobre esta instancia donde debutará en la Liga. “Llegamos un par de equipos que fuimos regulares durante todo el torneo. Estos partidos se definen por detalles, nosotros vamos a buscar la victoria como siempre”.



Probable alineación

Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Christian Mafla; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Macnelly Torres; Vladimir Hernández, Dayro Moreno, Andrés Rentería.

D.T.: Jorge Almirón





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín