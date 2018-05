Poesía para el Cali: Benedetti le dio el triunfo 1-0 sobre Nacional

Deportivo Cali sacó adelante este sábado un duro partido contra Atlético Nacional y logró el triunfo 1-0 en el estadio Palmaseca, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga I-2018. Un solitario gol de Nicolás Benedetti fue suficiente para sacar la ventaja en el duelo de verdes.

Nacional fue el primero que llegó con peligro. A los 3 minutos, Reinaldo Lenis probó a Camilo Vargas, quien atajó con maestría una pelota muy difícil. Pero el juego se emparejó y se luchó en la mitad del capo. Cali también llegó, con pelota quieta, para inquietar al arquero Fernando Monetti.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron con la disposición de buscar el arco rival. Con respecto a la etapa inicial, Cali adelantó sus líneas, mientras que Nacional esperaba y aprovechaba los espacios. Tan solo pasaron cuatro minutos para que generaran aproximaciones de gol.



A los 7 minutos, Abel Aguilar tuvo que ser relevado por Andrés Balanta. El volante azucarero sufrió una molestia física y pidió inmediatamente el cambio. Con el ingreso de Balanta, Cali ganó agresividad en la mitad del campo, donde recuperó balones importantes.



Justamente del volante de marco nació la jugada del gol. A los 32, Balanta recuperó la pelota, le quedó a Didier Delgado, quien centró para que Benedetti cabeceara y sellara el triunfo azucarero. Esta vez el ‘Poeta’, talentoso y de juego elegante, no uso la cabeza para habilitar a un compañero o crear una jugada de fantasía, si no que la utilizó para zambullirse y poner a vibrar a la hinchada verdiblanca.



Síntesis



Deportivo Cali 1-0 Atlético Nacional



Cali: Camilo Vargas (6); Daniel Giraldo (6), Danny Rosero (6), Jhon Lucumí (6), Jeison Angulo (6); Abel Aguilar (5), Andrés Pérez (6); Didier Delgado (6), Nicolás Benedetti (6), Jhon Mosquera (6); y José Sand (5).

Cambios: Andrés Balanta (7) por Abel Aguilar (7 ST), Esequiel Palomeque por Jhon Mosquera (45+1 ST).

D.T.: Gerardo Pelusso.



Nacional: Fernando Monetti (6); Helibelton Palacios (6), Daniel Bocanegra (6), Alexis Henríquez (5), Marcelo Delgado (5); Jorman Campuzano (6), Gonzalo Castellani (6), Macnelly Torres (5); Reinaldo Lenis (6), Dayro Moreno (5) y Vladimir Hernández (5).

Cambios: Christian Mafla por Marcelo Delgado (21 ST), Andrés Rentería por Dayron Moreno (27 ST), Steven Lucumí por Reinaldo Lenis (41 ST).

D.T.: Jorge Almirón.



Goles: Nicolás Benedetti (33 ST), para Deportivo Cali.



Amonestados: José Sand (23 ST), Andrés Pérez (36 ST), en Cali. Vladimir Hernández (17 PT), Alexis Henríquez (24 PT), Christian Mafla (45+2 ST), en Nacional.



Expulsados: no hubo.



Figura: Andrés Balanta (7).



Estadio: Palmaseca.



Asistencia: 25.000 espectadores, aproximadamente.



Árbitro: Nicolás Gallo (6).