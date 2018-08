¡Partidazo en Palmaseca! Deportivo Cali venció 3-2 al Medellín

Deportivo Cali derrotó de forma agónica y justiciera 3-2 al Deportivo Independiente Medellín, este sábado en el Estadio de Palmaseca, en un partido que respondió a toda la expectativa generada en la cuarta fecha de la Liga II-2018. Los primeros minutos fueron más de estudio, con un Cali que trataba de llegar en bloque bien armado desde atrás con sus defensas y volantes, mientras el Medellín tomaba sus previsiones, reducía espacios en su zona y alternaba la salida de los laterales para tratar de buscar algún rédito.

A los 14, el defensor central Jesús Murillo se atrevió en la mejor llegada del DIM, haciendo una pared con Germán Ezequiel Cano, aunque se vio tan solo ante Camilo Vargas que no supo sacar provecho de la jugada. Y luego fue David González el que envió al tiro de esquina un balón un remate de John Édison Mosquera tras servicio de Didier Delgado.



Sin ser un gran dominador del juego, el conjunto azucarero encontró la apertura del marcador a los 16 minutos, en una acción orquestada desde el medio. Cabrera le sirvió a Juan Camilo Angulo, quien metió un centro desde la derecha, el esférico atravesó el área y José ‘Pepe’ Sand casi cayéndose metió el frentazo abajo, sobre el palo diestro, para poner a celebrar a su afición.



El Poderoso intentó en otra acción con Andrés Ricaurte, aunque el disparo no llevaba potencia y se perdió cerca del palo izquierdo del pórtico verdiblanco. A los 23, Ricaurte envió un balón por derecha que aparentemente era de Palomeque, el defensor caleño no pudo manejarlo y se dejó ganar de Cano, quien encaró por derecha y a la salida de Vargas definió ceñido al mismo palo, para el 1-1, su tercer tanto en la Liga II. Justicia en Palmaseca entre dos equipos que privilegiaban el toque sobre la velocidad, parecidos en su fútbol y con jugadores de una importante riqueza técnica.



Benedetti entró a escena por primera vez a los 30, con un remate potente que González controló bien. Anchico tuvo también una aproximación por derecha, pero su remate pegó en un rival y se perdió al tiro de esquina. Medellín se arrimaba a zona de riesgo por intermedio de Cano, un verdadero dolor de cabeza para la zaga anfitriona por su movilidad. El Cali buscaba los espacios libres dejados entre las líneas del cuadro antioqueño y así provocó varias faltas frontales, que lamentablemente para los de Pelusso no pudo concretar Juan Camilo Angulo.



Ni Pelusso ni Zambrano movieron sus bancos para el complemento. Didier Moreno y Danny Rosero chocaron en zona media y el partido se interrumpió de nuevo, recibiendo amarilla el volante visitante. Extrañamente, el Cali pegó demasiado, incluso con sus hombres de talento, tal vez como fórmula para desconectar el tradicional circuito que arma el DIM para llegar a zona adversaria. A los 8, Andrés Pérez recuperó con fiereza un balón en toda la línea centra, ubicó a Mosquera que le tocó a Sand y el argentino asistió por derecha a Didier Delgado, que pese a estar acosado por Elvis Mosquera mandó la pelota con potencia y rastrero por el centro del arco para el 2-1.



A los 17, Leonardo Castro recibió una habilitación y disparó con fuerza, obligando a Vargas a sacarle el balón al tiro de esquina. Medellín tenía caliente la igualdad y a los 19 la consiguió. Palomeque rechazó mal de cabeza casi debajo del arco, con tan mala suerte que la pelota quedó en los pies de Cano y de nuevo el argentino venció a Vargas con un fuerte derechazo. Silencio y crujir de dientes en Palmaseca.



A los 26, Mosquera le sirvió milimétricamente el balón a Delgado frente a González, pero esta vez el autor del segundo gol no pudo repentizar para darle la ventaja su equipo. Deportivo Cali se quedó con 10 hombres a los 35 minutos, cuando John Édison Mosquera -que precisamente volvía en este partido tras pagar una sanción de la Dimayor- le pegó un codazo a Elvis Perlaza.

Cuando faltaban tres minutos en el tiempo reglamentario, Juan Camilo Angulo cobró una falta por izquierda, Dany Rosero había ido a buscar el apoyo ofensivo y con un globito de cabeza superó a González para el 3-2. Pero queda una última, tiro de esquina y Vargas evitó que el Medellín se llevara el empate. Triunfo azucarero en un partidazo jugado en una fresca jornada sabatina.



Síntesis

Deportivo Cali 3-2 Deportivo Independiente Medellín



Cali: Camilo Vargas (6); Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (7), Ezequiel Palomeque (5), Darwin Andrade (6); Andrés Pérez (6), Matías Cabrera (6); Didier Delgado (6), Nicolás Benedetti (5), John Édison Mosquera (3); y José Sand (7).

Cambios: Macnelly Torres por Nicolás Benedetti (20 ST), Kevin Moreno por José Sand (45+2 ST), Kevin Moreno por José Sand (45+3 ST).

D.T.: Gerardo Pelusso.



Medellín: David González (5); Elvis Perlaza (5), Jesús Murillo (5), Jorge Segura (5), Elvis Mosquera (5); Yulián Anchico (6), Didier Moreno (6), Luis Fernando Luna (6), Andrés Ricaurte (6); Juan F. Caicedo (5) y Germán Ezequiel Cano (7).

Cambios: Leonardo Castro (5) por Juan Fernando Caicedo (7 ST), Jonathan Barboza por Yulián Anchico (41 ST).

D.T.: Octavio Zambrano.



Goles: José Sand (16 PT), Didier Delgado (8 ST), Danny Rosero (42 ST), para Deportivo Cali. Germán Ezequiel Cano (23 PT y 19 ST), para Medellín.



Amonestados: Andrés Pérez (25PT), Juan Camilo Angulo (41 PT), Nicolás Benedetti (19 ST), José Sand (22 ST), Camilo Vargas (35 ST), en Cali. Didier Moreno (4 ST), Andrés Ricaurte (30 ST), en Medellín.



Expulsado: John Édison Mosquera (35 ST), en el Cali.



Partido: bueno.



Figura: Germán Ezequiel Cano (7).



Estadio: Palmaseca.



Asistencia: 20.000 espectadores, aproximadamente.



Árbitro: Ricardo García (6).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces