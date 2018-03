El mejor local de la Liga no falla en su estadio: Cali superó 2-1 a Leones

Deportivo Cali volvió a hacer gala de su buen rendimiento como local y superó 2-1 a Leones de Itagüí, en el inicio de la décima jornada de la Liga I-2018. El azucarero ha hecho los 16 puntos que lleva en el campeonato jugando en Palmaseca y se ubica provisionalmente en el cuarto lugar de la tabla.

Dos golazos en los primeros diez minutos de juego, le dieron sabor al compromiso. A los 4 de juego, el visitante pegó primero: Yeison Zabaleta se acomodó para patear con izquierda y poner el balón al ángulo izquierdo del arco que defendió Pablo Mia, quien voló para darle más espectacularidad al gol, pero no pudo evitarlo.



Pero la reacción caleña no demoró, pues a los 8 minutos fue Kevin Balanta quien se abrió un poco y fusiló con pierna derecha para derrotar al portero Arled Cadavid. Un empate que presagiaba un partido de ida y vuelta.



Sin embargo, el compromiso en su primera etapa cayó en una división de posesión, en errores de entrega y pocas llegadas al arco.



En la segunda parte el Cali mostró mayor actitud y ganas, pero era controlado por Leones. Sin embargo, ocurrió una jugada con decisión arbitral polémica. El árbitro Nicolás Rodríguez dio penalti en una jugada en la que aparentemente hubo una falta de Felipe Aguirre sobre José Sand; y por ser de atrás, el juez expulsó al defensa central de los visitantes.



A los 25, el mismo ‘Pepe’ Sand cobró y puso el 2-1 definitivo, que pone al Cali como el mejor local del campeonato, con 16 unidades en seis partidos, producto de cinco triunfos y un empate. Mientras que Leones, que no ha ganado como visitante, es decimoctavo con 8 puntos.



Redacción Futbolred