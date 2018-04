Tolima no se confía de un Santa Fe eliminado y va por otro triunfo

Con el objetivo cumplido de tener asegurado un lugar en los cuartos de final de la Liga I-2018, y ahora con la tarea de quedar en uno de los dos primeros lugares en la tabla, Deportes Tolima espera las dos últimas fechas del todos contra todos. Este domingo, en el Manuel Murillo Toro, recibe a Independiente Santa Fe luego de las 4:00 p.m.

El registro de puntos del vinotinto y oro, así como el rendimiento futbolístico en la segunda parte del torneo, es alentador e ilusiona a los aficionados con una gran fase de eliminación directa: 19 unidades sumadas en siete partidos, con cinco victorias al hilo, marcan el renacer del Deportes Tolima, que en la fecha 10 estaba al borde de la eliminación.



En esa línea de rendimiento, la clasificación alcanzada en la fecha anterior con la victoria frente a Millonarios, se convirtió en la sexta de siete disputadas por los de Ibagué bajo la dirección técnica de Alberto Gamero en sus dos etapas con la escuadra pijao.



Para el partido frente a Santa Fe, no estarán el volante Carlos Robles y el delantero Marco Pérez por problemas musculares, mientras que retornan a convocatoria Danovis Banguero, Julián Quiñones y José Erick Correa.



A esta altura del torneo, se comienza a buscar también que los jugadores que están con tarjetas amarillas acumuladas borren para llegar libres a la siguiente ronda, del plantel tolimense tienen cuatro amarillas: Juan Guillermo Arboleda, Luis Paz y Rafael Carrascal, con tres tarjetas llegan: Sebastián Villa y Luis Payares.



La gran novedad para el compromiso de este domingo sería el retorno a la formación titular del arquero Joel Silva, que de acuerdo a los trabajos de la presente semana recuperaría su lugar luego de nueve partidos de ausencia, dos de ellos por lesión y los restantes por decisión técnica.



Santa Fe quiere despedirse con buenos resultados



El cuadro albirrojo consumó su eliminación de la Liga a mitad de semana, al perder 2-0 con Equidad en el estadio de Techo. Sin embargo, no quiere dejar una mala imagen en el campeonato colombiano, y así tenga un partido clave en Copa Libertadores la semana entrante, tendrá una nómina competitiva en Ibagué.



“Es lamentable que los resultados no se nos hayan dado, no solo el último con Equidad, si no los de las primeras fechas. Era una apuesta y un riesgo, porque tuvimos que jugar la ronda previa de Copa Libertadores; esos puntos perdidos en el campeonato son los que cuestan ahora, pero ahora solo nos queda terminar bien, con el partido de Tolima y luego el clásico”, manifestó Yeison Gordillo.



El cuerpo técnico encargado, compuesto por Agustín Julio y Gerardo Bedoya, decidió llevar una defensa sólida, y variantes en el mediocampo y ataque. Brayan Fernández, quien sería el único delantero en punta, espera hacer una buena presentación y sellarla con su primer gol en el cardenal.



“Necesito tener mucha movilidad y tratar de crear espacios. Cada partido nos jugamos una oportunidad, la posibilidad de mostrar que podemos ser alternativa para el cuerpo técnico. Así que para uno es importante este partido, y para el equipo para sumar en la reclasificación del año”, apuntó Fernández.



Alineaciones probables

Deportes Tolima: Joel Silva; Juan Guillermo Arboleda, Fáiner Torijano, Luis Payares, Danovis Banguero; Rafael Robayo, Luis Paz, Rafael Carrascal; Sebastián Villa, Yohandry Orozco; y Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alberto Gamero.



Santa Fe: Robinson Zapata; Carlos Mario Arboleda, Javier López, William Tesillo, Nicolás Gil; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Daniel Valdelamar, Edwin Herrera; Armando Vargas; y Brayan Fernández.

D.T.: Agustín Julio (e).



Árbitro: Nolberto Ararat (Risaralda).



Hora: 4:00 p.m.



TV: Win Sports.



Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué



Redacción Futbolred

Bogotá